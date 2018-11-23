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      У Путіна заявили, що він регулярно зустрічається з Медведчуком

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      Путін регулярно зустрічається з Медведчуком
      Путін регулярно зустрічається з Медведчуком / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін регулярно проводить зустрічі зі своїм кумом, представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ з питань Донбасу, головою політради партії "За життя" Віктором Медведчуком.

      Про це російським ЗМІ заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

      "Контакти Путіна з Медведчуком справді мають місце. Мені невідомо про детальний порядок денний цих зустрічей, але я знаю, що в цьому випадку Медведчук виконує свої функції як керівник групи з гуманітарних питань. Ви знаєте, що саме завдяки його зусиллям були обміни полоненими, він докладає дуже багато зусиль, щоб все-таки дійти до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх", – заявив Пєсков.

      Читайте також: Друзі, вороги чи спільники: Медведчук таємно зустрічався з Порошенком

      Він також не зміг відповісти на питання, чи є Медведчук сполучною ланкою між президентом Росії та Президентом України Петром Порошенком.

      "Я не знаю, чи є в цьому потреба на цьому етапі. Я не знаю, чи є необхідність у цій сполучній ланці", – додав він.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

      Нагадаємо, в лютому 2018 року Порошенко заявляв, що Медведчук виявився найефективнішим у питанні звільнення заручників.

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Петро Порошенко Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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