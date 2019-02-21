10:56
21 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Кто позволил Медведчуку получить огромный нефтебизнес

      193 Читати новину українською
      Кум Путина Виктор Медведчук
      Кум Путина Виктор Медведчук / Армия Народного Освобождения

      Судья из Ровенского суда Ярослава Гудзенко, которую назначил на должность президент Петр Порошенко, позволила куму Путина Виктору Медведчуку получить огромный нефтебизнес.

      Об этом сказал народный депутат Сергей Лещенко в прямом эфире 24 каналу.

      Читайте также: Чем опасен Медведчук для Украины

      По его словам, украинские судьи понимают, кто реально на все влияет – президент, выдает разрешения на назначение фемиды, и Высшая квалифкомиссия, которая также тесно общается с Порошенко.

      Да, судья из Ровенского суда Ярослава Гудзенко во времена Порошенко приняла решение в пользу Медведчука. Благодаря этому приговору кум Путина – Виктор Медведчук – на свои структуры и друзей получил огромный имущественный комплекс – нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс", который из России поставляет дизельное топливо,
      – отметил Лешенко.

      Нардеп прокомментировал, что впоследствии выяснилось, что Высший совет правосудия, который контролировал Порошенко, дал разрешение на ее назначение. Поэтому действующий президент в 2018 году подписал указ о ее назначении на должность судьи.

      Суддя Ярослава Гудзенко
      Судья Ярослава Гудзенко

      "Таким образом мы видим две реальности: с одной стороны, Порошенко отмечает, что мы боремся с Россией и Медведчуком. А с другой, те судьи, которые ему помогают, получают преференции", – добавил Лещенко.

      Что известно о судье Ярославе Гудзенко?Это судья Хозяйственного суда Ровенской области. В 2018 году она прошла квалификационную проверку, а в 2017 году претендовала на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

      Судья задекларировала за 2007 год – две квартиры в Киеве, паркоместо и автомобиль Toyota RAV4. До 2017-го года она декларировала зарплату чуть меньше 200 тысяч в год, а за 2015-й год в судьи неизвестно откуда появляется 44 тысячи долларов наличности (более миллиона гривен). Впоследствии Гудзенко получила 50 тысяч гривен в качестве подарка от какой-то Галины Данильченко.

      Гудзенко – фигурант уголовного производства: детективы НАБУ установили, что "судья умышленно совершила действия в интересах компании, занимающейся нефтяным бизнесом в России, с использованием предоставленной ей власти и служебного положения".

      Смотрите видео программы "Что это было?" с объяснениями адвоката пострадавших во время Революции достоинства Романа Маселко:

       

      blog_ava
      В Киеве задержали 2 воров в законе и российского криминального авторитета: видео
      сегодня
      428
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости России Судьи нефть Виктор Медведчук Бизнес
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сегодня , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 162
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сегодня , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 242
      Динамо – Олимпиакос: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 08:08 Динамо – Олимпиакос: анонс матча Лиги Европы
      63
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 февраля , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 2742
      Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      20 февраля , 19:52 Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      824
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Абромавичуса не убедили остаться
       4 февраля 2016 , 21:36
      Украинские броневики получили международное признание
       26 мая 2016 , 18:46
      Легендарный форвард раскритиковал Шахтер из-за поражения от Динамо: "Вы забейте с игры, а не с пенальти"
       4 августа 2018 , 14:54
      Барселона – Реал: звезда каталонцев снова потроллил мадридцев своим легендарным жестом (фото)
       28 октября 2018 , 21:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук