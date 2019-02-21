Кто позволил Медведчуку получить огромный нефтебизнес
Судья из Ровенского суда Ярослава Гудзенко, которую назначил на должность президент Петр Порошенко, позволила куму Путина Виктору Медведчуку получить огромный нефтебизнес.
Об этом сказал народный депутат Сергей Лещенко в прямом эфире 24 каналу.
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По его словам, украинские судьи понимают, кто реально на все влияет – президент, выдает разрешения на назначение фемиды, и Высшая квалифкомиссия, которая также тесно общается с Порошенко.
Да, судья из Ровенского суда Ярослава Гудзенко во времена Порошенко приняла решение в пользу Медведчука. Благодаря этому приговору кум Путина – Виктор Медведчук – на свои структуры и друзей получил огромный имущественный комплекс – нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс", который из России поставляет дизельное топливо,
– отметил Лешенко.
Нардеп прокомментировал, что впоследствии выяснилось, что Высший совет правосудия, который контролировал Порошенко, дал разрешение на ее назначение. Поэтому действующий президент в 2018 году подписал указ о ее назначении на должность судьи.
Судья Ярослава Гудзенко
"Таким образом мы видим две реальности: с одной стороны, Порошенко отмечает, что мы боремся с Россией и Медведчуком. А с другой, те судьи, которые ему помогают, получают преференции", – добавил Лещенко.
Что известно о судье Ярославе Гудзенко?Это судья Хозяйственного суда Ровенской области. В 2018 году она прошла квалификационную проверку, а в 2017 году претендовала на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.
Судья задекларировала за 2007 год – две квартиры в Киеве, паркоместо и автомобиль Toyota RAV4. До 2017-го года она декларировала зарплату – чуть меньше 200 тысяч в год, а за 2015-й год в судьи неизвестно откуда появляется 44 тысячи долларов наличности (более миллиона гривен). Впоследствии Гудзенко получила 50 тысяч гривен в качестве подарка от какой-то Галины Данильченко.
Гудзенко – фигурант уголовного производства: детективы НАБУ установили, что "судья умышленно совершила действия в интересах компании, занимающейся нефтяным бизнесом в России, с использованием предоставленной ей власти и служебного положения".
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