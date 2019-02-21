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      Судьи Майдана: кто из них и до сих пор служит Фемиде

      Что это было? 5 Читати новину українською

      Пять лет произошли кровавые события в центре Киева – Революция достоинства. Один из главных вопросов, который до сих пор волнует украинцев, наказали ли судей, которые своими решениями позволяли кровопролития на Майдане – в программе "Что это было" рассказал адвокат пострадавших во время Революции достоинства Роман Маселко.

      Кто такие судьи Майдана

      Судьи Майдана – это те, кто получили указание из администрации Януковича. Им звонил заместитель Андрея Портнова и давал указания, какие решения принимать. Затем председатели судов давали указания обычным судьям и они, не глядя на какие-либо доказательства невиновности, осуждали людей. Судьи Майдана – это те, которым можно давать указания, и которые безусловно выполняют.

      Подкуп избирателей: как несколько миллионов агитаторов гарантированно помогут выйти во второй тур – смотрите в предыдущей программе "Что это было"

      Конкретные цифры по судьям Майдана

      Сейчас за абсолютно незаконные решения уволено лишь 16% судей Майдана. Еще около 13% самостоятельно ушли в отставку, то есть они ушли на почетную пенсию с пожизненным содержанием за наш счет. 67% судей остались на своих должностях и продолжают осуществлять правосудие и выносить сомнительные решения.

      Кого должны наказать

      По статистике, более 400 людей получили подозрение в совершении преступления против мирных активистов на Майдане, 200 дел сейчас находятся в судах, но реальных наказаний фактически нет. "Беркутовцы", причастные к убийству людей, сейчас находятся на скамье подсудимых. Судебный процесс действительно движется, но очень медленно. И окончательный приговор мы сможем услышать не раньше, чем через полтора года.

      Прокуратура установила причастность к преступлению 16 человек из так называемой черной роты "Беркутовцев". Среди них был их командир Дмитрий Садовник. Однако когда уже все было готово для их задержания, вдруг "Беркутовцы" исчезли. Они вместе с Садовником уехали из Украины в РФ.

      О том, как Медведчук получил бизнес

      Судья Ровенского суда Ярослава Гудзельник во времена Порошенко приняла решение в пользу Медведчука. Благодаря этому приговора кум Путина – Виктор Медведчук – на свои структуры и друзей получил огромный имущественный комплекс – нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", который из России поставляет дизельное топливо.

      Читайте также: Европа развращена путинскими деньгами, - Гордон

      Преданые ценности Майдана

      Майдан стоял за то, чтобы ни одна власть не могла использовать судей. Однако потом пришла другая и начала их использовать. Майдан был за ценности, независимость и достоинство. И судьи, которых используются для любых целей, не имеют права жить в постмайданной реальности

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      Теги: Судьи Евромайдан Люстрация Реформы Министерство юстиции Небесная Сотня Что это было?
      Источник: 24 канал
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