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      Сколько судей Майдана до сих пор работает: конкретные цифры

      8 Читати новину українською
      Сколько судей Майдана до сих пор работает: конкретные цифры

      Наказание силовиков чрезвычайно важно, однако половина из них уже не работает в системе и они не влияют на ситуацию в государстве.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал адвокат пострадавших во время Революции достоинства Роман Маселко.

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      По его словам, реальное влияние имеют судьи, которые ставят точки в делах, влияют на все сферы жизни.

      Во времена Майдана люди рассчитывали, что именно они остановят этот беспредел. Однако именно суды развязали руки всем правоохранителям, "беркуту", прокурорам, потому что они благословляли это, позволяли осуждать абсолютно невинных, не защищая их,
      – подчеркнул Роман Маселко.

      Сейчас за абсолютно незаконные решения уволены лишь 16% судей Майдана. Еще около 13% самостоятельно ушли в отставку, то есть они ушли на почетную пенсию с пожизненным содержанием за наш счет. 67% судей остались на своих должностях и продолжают осуществлять правосудие и выносить сомнительные решения.

      Смотрите видео программы "Что это было?"с объяснениями адвоката потерпевших во время Революции Достоинства Роман Маселко:

       

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      Теги: Новости Украины Евромайдан Судьи Люстрация
      Источник: 24 Канал
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