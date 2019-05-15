У Зеленського прокоментували звільнення голови КС

Екс-очільника Конституційного суду України Станіслава Шевчука інші судді не сприймали на цій посаді. Натомість обранням Наталії Шаптали продемонстрували "зрілість і свідомість".

Так, радник новообраного Президента України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка вважає, що особистісне несприйняття суддям Шевчука – "один із головних чинників", пише "Інтерфакс".

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24 канал писав, що 14 травня Станіславу Шевчуку без його присутності висловили недовіру як голові Конституційного суду України. Рішення прийняли голосуванням, за недовіру висловилися більшість суддів. Згодом судді КС звільнили Шевчука з посади судді під час спецзасідання – це рішення підтримали 12 суддів.

Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, врешті-решт, вилилося в таке рішення суддів КС,

– сказав Рябошапка.

Радник Зеленського також зазначив, що оперативним обранням нового глави КС Наталії Шаптали судді продемонстрували зрілість і свідомість. Таким чином вони не створили проблему для прийняття присяги новообраним президентом.

Хто такий Станіслав Шевчук?Юрист, доктор наук, суддя Європейського суду з прав людини від України в 2009-2012 роках. З 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного суду України, а 21 лютого 2018 року він став головою КСУ.

Рябошапка прокоментував також розгляд в КС закону "Про очищення влади". Він наголосив, що відповідно до висновків Венеціанської комісії в певні положення цього закону необхідно було внести зміни, оскільки ці положення порушують права людини.

По-моєму, ці зміни були навіть підготовлені Міністерством юстиції, але вони чомусь не були внесені в закон. Власне, через це і виникла проблема з конституційністю цього закону,

– зазначив радник новооюраного президента.

Рябошапка наголошує, що тепер КС повинен дати відповідь на це питання, а його позиція буде близькою до позиції Венеціанської комісії Ради Європи.

Зазначимо, Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади" на засіданні у вівторок, 14 травня. Причому причина перенесення розгляду чи дата його ймовірного здійснення – наразі не відомі.

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Що передбачає люстрація в Україні?Мовиться про встановлену Законом "Про очищення влади" або рішенням суду заборону певним фізичним особам обіймати визначені посади: перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком до 10 років.