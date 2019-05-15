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      Увольнение председателя Конституционного суда Шевчука: в суде раскрыли причины

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      Увольнение Шевчука - главу Конституционного суда: причины
      Стало известно, почему Шевчука уволили с должности председателя Конституционного суда / Кадр из видео

      Председателя Конституционного суда Станислава Шевчука уволили с должности из-за 4 эпизодов, в которых он совершил нарушение. По официальным данным, судью уволили на основании закона "О Конституционном Суде Украины" и регламенте КС, однако самой сути увольнения не раскрывали.

      Большинство судей КС 14 мая выразили недоверие Шевчуку как председателю суда, а потом уволили его с должности судьи. Все потому, что судья совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и системно пренебрегал обязанностями. Сам Шевчук назвал свое увольнение с должности "антиконституционным переворотом". В тот же день судьи избрали новой главой КС Наталью Шапталу.

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      За что уволили Шевчука: эпизод первый

      В июле 2018 года Шевчук издал ряд распоряжений о введении должностей внештатных советников главы Конституционного суда на общественных началах, сообщили источники в КС, пишет DT.UA. Шевчук назначил на должности внештатных советников конкретных лиц, что, по выводам комиссии, "привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КСУ".

      Советники имели доступ к документам, содержащим информацию с ограниченным доступом. А еще на деятельность советников тратились деньги из сметы КС.

      Второй эпизод: заявление Шевчука о присяге новоизбранного президента

      В интервью 25 марта 2019 года Шевчук заявил, что руководитель КС принимает присягу новоизбранного президента, если не будет обстоятельств, препятствующих этому.

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      Это заявление судьи Шевчука не имеет конституционно-правовых оснований, не соответствует статусу судьи и председателя Конституционного суда, и по своему содержанию и направленности является политическим,
      – считают в комиссии.

      Третий эпизод: Шевчук проигнорировал право судей КС на публикацию их мнения

      В июне 2018 года Шевчук проигнорировал право судей КС на опубликование особого мнения относительно акта суда. Кроме того, Шевчук способствовал внеочередной публикации акта суда до окончания соответствующего срока.

      Он лично обратился с письмом к главному редактору газеты "Голос Украины". В письме Шевчук просил опубликовать заключение КС раньше предусмотренного срока. По этой причине судьи не смогли воспользоваться правом на публикацию в официальном печатном издании отдельной мысли любого из судей КС вместе с актом суда.

      Четвертый эпизод: злоупотребление Шевчуком служебным положением

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      Судья якобы долго блокировал рассмотрение в КС представления депутатов, которые требовали признать неконституционным обращение парламента к СНБО о введении санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина".

      В заключении комиссии говорится, что допущенные нарушения Шевчуком указывают на то, что он совершил существенный дисциплинарный проступок, грубо и систематически пренебрегал своими обязанностями. А это несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Судьи Конституционный суд СМИ
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