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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Як звільняли голову Конституційного Суду та чому нова очільниця працюватиме лише кілька місяців

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      Голову Конституційного Суду змінили
      Голову Конституційного Суду змінили / З відкритих джерел

      Коментуючи своє звільнення, екс-голова КСУ Станіслав Шевчук зазначає, що його колеги вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов'язаний із поваленням конституційного ладу. Натомість юристи переконані – процедура звільнення проведена чітко відповідно до закону й відновитись на посаді йому буде вкрай важко. Ба більше, екс-суддю ще й зможуть притягнути до відповідальності.

      За що можуть притягнути до відповідальності колишнього суддю та чи вплине на інавгурацію новообраного президента Зеленського така ротація голів КСУ – дізналась журналістка 24 каналу.

      Змова чи перемога дванадцятьох?

      Надвечір 14 травня український політикум вразила новина про те, що голову Конституційного суду Станіслава Шевчука позбавили статусу судді. Таким чином він автоматично звільняється з посади голови суду. За таке рішення проголосувало 12 з 18 суддів. Про подібний варіант розвитку подій говорили вже кілька місяців. Раніше кілька суддів звинуватили Станіслава Шевчука у політизації суду й висловились про необхідність його відставки. Натомість, сам Шевчук в інтерв'ю одному з українських видань цей крок колег пояснював бажанням чинити тиск на нього і решту суддів. 

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      За наявною інформацією, перше голосування про усунення з посади Шевчука провалилось через нестачу двох голосів. Проте вже надвечір голоси все ж знайшлись і голову Конституційного суду позбавили посади. Зробили це, скориставшись нормами закону "Про Конституційний Суд України".

      У постанові про звільнення голови КСУ зазначається: Звільнити Шевчука Станіслава з посади судді КСУ за вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе та систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ та виявило його невідповідність займаній посаді. Факти вказані у Висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України.

      Крайнього знайдено

      Коментуючи такий крок колег, Станіслав Шевчук на своїй сторінці у Facebook написав, що у Конституційному Суді відбувся антиконституційний переворот і захоплення державної влади з боку осіб, які посіли посади суддів Конституційного Суду України.

      На думку вже екс-голови суду, його колеги вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов'язаний із поваленням конституційного ладу. Водночас, "переворот" відбувся поспіхом, із грубим та кричущими порушеннями. Станіслав Шевчук звинувачує у тому, що відбулось Петра Порошенка.

      Станіслав Шевчук, екс- голова Конституційного Суду України
      Станіслав Шевчук переконаний, що його звільнили незаконно

      Безумовно, що за цим злочином стоїть вигодонабувач Порошенко, який докладає усі зусилля задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями,
      – написав у соцмережі Шевчук.

      Одіозні суддівські рішення

      Проте, якщо проаналізувати діяльність судді Шевчука на цій високій посаді, виникає багато запитань. Зокрема, голова Шевчук видав відповідне розпорядження про призначення трьох радників у КСУ, які не мали жодного стосунку до конституційного права. Водночас, ці люди були з бізнесової структури його брата. Щоправда, згодом, під тиском інших суддів, він був змушений скасувати це розпорядження, але ж воно було задокументоване. Звісно, сам Шевчук категорично заперечує заангажованість у призначеннях та вплив родичів на свої рішення.

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      Ще одне одіозне рішення, ухвалене за голови КСУ Шевчука, стосувалось скасування статті про незаконне збагачення. Варто зауважити, коли готувалось рішення за цим зверненням, суддя-доповідач підготував інше рішення, яким пропонував визнати цю статтю конституційною. Власне, є висновок міжнародних фахівців з конституційного права, де зазначається, що ця стаття відповідає вимогам Основного закону. Експертиза проводилась на прохання Антикорупційної ініціативи в Україні, яка фінансується ЄС.

      Станіслав Шевчук, колишні голова Конституційного Суду
      Деякі рішення Конституційного Суду відверто дивували громадськість

      Рішення про неконституційність статті про незаконне збагачення приймалось суддям КСУ під тиском Шевчука. Тоді суддя-доповідач підготував один проект рішення, за традицією це робиться після з’ясування думки більшості суддів, але Шевчук надав інший, яким повністю підтримав позицію 59 депутатів. Таким рішенням судді фактично амністували гроші можновладців. До речі, ця стаття повністю відповідала Конвенції про боротьбу з корупцією,
      – переконаний юрист Василь Мірошніченко.

      Тож суддя Шевчук "проштовхнув" рішення щодо неконституційності статті про незаконне збагачення. Інші судді йому цього не забули, бо він усіх їх перевів у зону ризику: тепер на них дивляться, як на злочинців. На думку експертів, це й стало однією з підстав для звільнення Шевчука.

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      Оцінюючи шанси екс-очільника КСУ відновитись на посаді, Василь Мірошніченко зазначає, що це малоймовірно.

      На думку юриста, всі заяви пана Шевчука про те, що його позбавили посади з кричущими порушеннями, не матимуть жодних правових наслідків.

      Повноваження з обмеженим строком

      Наразі вже обрано нову голову КСУ – Наталію Шапталу. Щоправда, строк її повноважень закінчується у вересні. Хоч формально голову КСУ обирають на три роки, проте у вересні, максимум у жовтні, вона має піти з посади. Тож, очевидно, це тимчасове рішення.

      Піти новообрана голова має так швидко, бо вона в 2010 році прийняла присягу судді КСУ. За законом, цю посаду можна обіймати лише протягом 9 років. Після того, як цей термін спливає, обираються нові судді. Повторно призначати на посади одних й тих осіб не можна.

      Той факт, що повноваження новобраного голови КСУ спливають через кілька місяців, жодним чином не впливає на інавгурацію новообраного президента. Голова КСУ має право привести до присяги Володимира Зеленського.

      Наталія Шаптала, новий голова Конституційного Суду
      Новобрана голова Конституційного Суду працюватиме на цій посаді недовго

      Сьогодні жодних політичних ризиків, пов’язаних з інавгурацією новообраного президента, я не бачу,
      – наголосив юрист.

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      Багатьох українців цікавить – чи зможуть притягнути екс-суддю Шевчука до відповідальності.

      Юридично документ про те, що він вчинив істотний дисциплінарний проступок, грубо і систематично нехтував своїми обов’язками, може стати основою для притягнення його до відповідальності. Адже у нас є стаття кримінального кодексу, в якій передбачена відповідальність за нехтування своїми посадовими обов’язками.

      Якщо буде встановлено суттєву шкоду від такої бездіяльності, це може бути, зокрема, й кримінальна відповідальність,
      – додає Василь Мірошніченко.

      Якщо буде якесь судове рішення і Шевчука все ж поновлять на посаді, що малоймовірно, тоді він буде головою. Але навіть за такого розвитку подій всі рішення, підписані нинішньою головою КСУ, будуть законними.

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
      сьогодні
      11355
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Конституційний суд Публікації Інавгурація Зеленського Статті
      Джерело: 24 канал
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