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      Фундація DEJURE

      Нова голова КСУ голосувала за рішення, яке розширило повноваження Януковича

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      Нова глава КСУ Наталя Шаптала
      Нова глава КСУ Наталя Шаптала

      Збори суддів Конституційного Суду України (КСУ) обрали нового голову.

      Точніше, нову голову. 14 травня, на закритих зборах 12 із 18-ти суддів КСУ проголосували "за" рішення про недовіру голові КСУ Станіславу Шевчуку та призначили на його місце суддю Наталю Шапталу.

      Вже колишнього голову КСУ Шевчука звільнили за "істотний дисциплінарний проступок, а також за систематичне і грубе нехтування своїми обов’язками". Проте відповідний висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики про наявність підстав для звільнення так і не оприлюднили. Крім цього, у березні листи із закликом припинення повноважень Шевчука колегам розсилали судді КСУ Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко.

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      Фундація DEJURE зверталася до Комісії з проханням надати згаданий документ, що описує порушення Шевчука, але отримала відмову.

      У громадськості є питання щодо доброчесності новообраної голови КСУ. У серпні 2010 року Наталя Шаптала була однією з тих, хто голосував за повернення Конституції України в редакції 1996 року.

      Завдяки цьому рішенню КСУ, екс-президент Янукович отримав значно більше повноважень, ніж мав на час свого обрання, що дуже сприяло йому в узурпації влади в країні. Втім, головою суддя пробуде недовго: вже у вересні у неї та двох її колег-поціновувачів старої Конституції закінчаться повноваження (Шаптала є суддею КСУ з вересня 2010 року, тож, відповідно до закону "Про Конституційний Суд України", строк її повноважень добіжить кінця всього за декілька місяців – Прим. ред.), – зазначає юрист Фундації DEJURE Андрій Химчук.

      Наталя Шаптала займатиме посаду Голови КСУ до вересня 2019 року, адже невдовзі у неї закінчуються повноваження.

      Звільнення голови суду може виглядати, як спроба суддів КСУ захистити свою незалежність суддів КСУ, проте, по факту, вони й досі залишаються залежними від політичних сил, – зазначає виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба.

      Наразі, щоб взяти участь у конкурсі до Конституційного Суду України, кандидати мають звертатися до народних депутатів з проханням номінувати їх. Така вимога встановлена у регламенті Верховної Ради та суперечить вимогам Конституції. У КСУ був шанс виправити ситуацію: нещодавно судді відмовилися захищати власну незалежність і з двох спроб не розглянули неконституційність вимог регламенту ВР.

      Нардеп Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де заявив, що нині у КСУ немає 2/3 чесних суддів. А, значить, дехто з тих, хто голосував за відставку Шевчука, насправді, просто захищав власні інтереси, переживаючи, що може залишитися без чималої суддівської пенсії та статусу судді Конституційного Суду.

      Насправді, – заявив Соболєв, – вчора збіглися хороші і не дуже інтереси. Там, справді, є судді, які переживають, щоб суд працював, як суд. Щоб все було згідно Конституції, щоб не було соромно за свої рішення. Але їх дуже мало. Вчора їх підтримали інші люди, зокрема, ті, у кого скоро закінчується каденція, які йдуть на пенсію. Пенсія судді Конституційного Суду – це сотні тисяч гривень. Це дуже-дуже високий статус: вони всі будуть вважатися суддями Конституційного Суду у відставці, і вони дуже переживали, що буде велике обурення ВАС, якщо знову скасують зе важливий антикорупційний закон, якщо знову скасують закон про люстрацію…

      Тому Фундація DEJURE вкотре наголошує, що на посади у КСУ необхідно проводити реальний конкурс.

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      Автор: Фундація DEJURE
      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Публікації
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      Новини за 15 травня
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