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      Окружний адмінсуд Києва не дає Порошенку здійснювати його повноваження

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      Феміда ОАСК "приберіг" місця двох членів ВРП для Зеленського?
      Феміда ОАСК "приберіг" місця двох членів ВРП для Зеленського?

      Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заблокував іще чинному голові держави Петру Порошенку можливість призначити двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за президентською квотою. Для цього знадобилися 38 суддів на лікарняному і один позов до Конкурсної комісії з добору кандидатів від президента.

      Отже, ОАСК розглянув заяву, покликану забезпечити позов про визнання протиправними дій/бездіяльності Конкурсної комісії з відбору кандидатів до ВРП за президентською квотою (далі – Конкурсна комісія). За результатами її розгляду 22 квітня суд заборонив Конкурсній комісії приймати рішення про визначення кандидатів, які мають бути рекомендовані Президенту для розгляду і призначення. Суд також заборонив голові Конкурсної комісії Володимиру Буткевичу чи іншій особі, яка виконує його обов'язки, подавати на розгляд Президента відповідний список кандидатів.

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      Водночас ОАСК відкрив провадження за позовом, для забезпечення якого заборонив визначати кандидатів до ВРП від Президента.

      Вжиття вказаних заходів забезпечення позову матиме наслідком виключно збереження існуючого становища до розгляду даної справи по суті та проведення всіх необхідних процедур до стадії, з якої стане неможливим поновлення прав позивача в спірних правовідносинах у випадку задоволення позову,
      – йдеться у повідомленні прес-служби ОАСК.

      Позивач – ректор Хмельницького університету управління та права Олег Омельчук, який цього року безуспішно претендував на місце у ВРП від з'їзду представників юридичних вишів та наукових установ. Напередодні з'їзду громадські організації закликали розглянути інші кандидатури, бо серед висунутих не було жодної, чия доброчесність, незалежність чи готовність боротися за очищення судової влади не викликала б сумніву.

      До ОАСК Олег Омельчук звернувся з вимогами:

      визнати протиправним і скасувати рішення Конкурсної комісії про визначення кандидатів до ВРП, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;

      – визнати протиправною бездіяльність Конкурсної комісії щодо нерозміщення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента рішення про визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спецперевірка;

      – визнати протиправною бездіяльність Конкурсної комісії щодо "незабезпечення дотримання принципів верховенства права, публічності, політичної нейтральності під час проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду члена ВРП";

      – повторно провести відповідний конкурс.

      Тим часом фахові спостерігачі відзначають, що для того, аби "допомогти" системі авторозподілу "правильно" визначити суддю для прийняття рішення про забезпечення позову, 38 суддям ОАСК у цей день довелося піти на лікарняний. На підтвердження цієї версії вони наводять дані протоколів, доступні на офіційному порталі судової влади.

      Це чергове свідчення явно політично заангажованої роботи ОАСК. Фактично цей суд не дає здійнювати ще чинному Президенту Петру Порошенку його повноваження призначати членів Вищої ради правосуддя. Причому робить це в спосіб, який явно не відповідає встановленому порядку: формально – шляхом прийняття і вирішення позову до конкурсної комісії, фактично – забороняючи вчиняти певні дії саме Президенту.

      Зауважимо, що заборонити будь-які дії голові держави напряму ОАСК б не зміг, оскільки позови до Президента (як і відповідні заяви про забезпечення позовів) може розглядати лише Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

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      Автор: Фундація DEJURE
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Судді Петро Порошенко Вища рада правосуддя
      Джерело: dejure.foundation
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