4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки

Щонайменше 4 003 982,50 грн щомісяця витрачатиметься на винагороду працівникам Вищого антикорупційного суду, який має запрацювати вже у червні.

Загалом у ВАС працюватиме 130 осіб: 27 суддів суду першої інстанції, 12 суддів Апеляційної палати та 91 співробітник апарату. Серед них, зокрема, 39 помічників суддів, керівник апарату та головний спеціаліст режимно-секретного сектору. Таку інформацію на запит Фундації DEJURE надала Державна судова адміністрація.





Винагороди працівникам Вищого антикорупційного суду (інформацію надала Державна судова адміністрація ) / ВАС

Читайте також: Завершився відбір до Антикорупційного суду: скільки суддів із заплямованою репутацією

Посадовий оклад (*) суддів Антикорсуду та Апеляційної палати ВАС буде однаковим і становитиме 76 840 грн на місяць. Для порівняння: базовий оклад судді Касаційного кримінального суду у складі Верховний Суд у 2019 році становить близько 144 075 грн на місяць. Оклад помічників судді ВАС складатиме 13 140 грн, а секретарів судових засідань – 7 887,50 грн.

* Посадовий оклад становить лише частину повної суми винагороди суддів та працівників апарату. З урахуванням ряду надбавок, ці суми будуть приблизно вдвічі більшими.

Найбільша заробітна плата (після суддів) – у керівника апарату ВАС. Він або вона буде отримувати від 30 000 грн на місяць. До речі, 5 квітня – останній день подання документів на участь в конкурсі на керівника апарату Антикорсуду. Інші співробітники апарату ВАС (без урахування керівника та помічників суддів) матимуть оклад від 10 000 до 15 237,5 грн щомісяця.

Нагадаємо, 28 березня Вища рада правосуддя рекомендувала для призначення до ВАС 38 (з 39) кандидатів.

Читайте також: Ніщо не зупинить покарання, час якого настав: кандидати у президенти про боротьбу з корупцією