Ніщо не зупинить покарання, час якого настав: кандидати у президенти про боротьбу з корупцією

Політична корупція на найвищому рівні становить найбільшу загрозу для держави – вважають 92,5% українців, що взяли участь в опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи".

Які плани у топ-10 кандидатів у президенти на боротьбу з корупцією та забезпечення невідворотності покарання?

Подолання корупції є не лише найбільшою потребою громадян, але і однією з основних вимог міжнародних партнерів України. Втім, кандидати питання антикорупції торкаються дуже побіжно.

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Антикоруційна політика у програмах кандидатів

У частини кандидатів відсутні плани щодо антикорупційної сфери. Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул та Руслан Кошулинський у своїх програмах не вказують, яку політику вестимуть щодо боротьби з корупцією. Лише штаб Кошулинського зазначає, що змушуватиме державних службовців проходити детектор брехні на причетність до корупційних дій.

Корумпована чиновницька система у програмах та агітаційних роликах Бойка та Ляшка представлена лише у проблемному ракурсі, як причина низького рівня життя громадян, однак кандидати не пропонують жодного варіанту рішення.

Частина кандидатів – Гриценко, Зеленський, Порошенко, Смешко та Тимошенко планують під час президентської каденції сприяти діяльності вже створених антикорупційних органів – НАБУ, САП, НАЗК, ДБР і Антикорупційному суду. Лише Смешко підійшов ґрунтовніше до цього питання і працюватиме на випередження: готує пакетні зміни до чинного законодавства з руйнування економічних основ корупції.

Час розплати прийде

Тих, хто вдаватиметься до корупційних дій, Володимир Зеленський та Олександр Шевченко каратимуть жорстокіше, ніж зараз передбачено законодавством, зокрема, будуть конфісковувати майно у корупціонерів та хабарників. Зеленський також запровадить довічну заборону обіймати державні посади тим, хто причетний до корупційних дій, а Шевченко збільшить термін ув'язнення корупціонерів від 10 років до довічного позбавлення волі.

Олександр Шевченко відводить антикорупційній тематиці у програмі досить незначне місце. Однак, протидія корупції є лейтмотивом його передвиборчих рекламних роликів. 7 з 12-ти його рекламних відео у період з початку кампанії до середини березня 2019 року в тій чи іншій мірі присвячені питанням корупції та антикорупційних заходів, до яких вдасться кандидат, коли здобуде перемогу на виборах.

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Анатолій Гриценко послідовно висвітлює у відеоагітації цитати зі своєї програми в частині боротьби з хабарництвом. Він планує першочергово боротись з корупцією на вищих щаблях влади, зокрема як у агітаційних роликах, так і у програмі говорить про антикорупційні заходи щодо самого президента.

Втім, незважаючи на плани превентивних та системних змін у сфері боротьби з корупцією, громадяни переконані, що найбільш ефективною антикорупційною політикою є забезпечення невідворотності покарання за корупційні дії. Тобто притягнення до відповідальності корупціонерів незалежно від того, які посади вони займають чи який політичний вплив мають, зможе показати ефективність антикорупційної політики.

Суд на власний розсуд

Чи довіряєте ви українському судочинству? Лише 16% українців покладаються на справедливість та неупередженість судової гілки влади. Що пропонують кандидати тим 84% громадян, які не вірять судам?

З огляду на недовіру до правосуддя в Україні, 5 з 10-ти кандидатів пропонують, як панацею, запровадити практику виборності суддів. Говорячи про це, кандидати готові обмежити президентські повноваження, адже саме президент України за поданням Вищої ради правосуддя призначає суддів на посади (ст. 128 Конституції України).

Тимошенко, Ляшко, Вілкул, Кошулинський та Олександр Шевченко планують надати народу право обирати суддів. Тимошенко, Кошулинський та Шевченко запровадять виборну систему для місцевих суддів.

Ляшко пропонує обирати не тільки суддів, але і прокурорів, а Бойко та Олександр Шевченко запровадять систему виборів очільників місцевої поліції.

Смешко не покладається на те, що обрані народом судді будуть чесними та неупередженими, а тому пропонує посилити державний та громадський контроль за суддівським корпусом. Гриценко впровадить кардинальні методи боротьби з корупцією в судовій системі – корумповані судді будуть довічно ув'язнені з конфіскацією майна і без права амністії.

Незважаючи на те, що посада судді на даний час пожиттєва, Кошулинський має намір встановити запобіжник у вигляді запровадження механізму відкликання суддів, а також буде здійснювати "реальну судову реформу", однак не конкретизує, яку саме.

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Зеленський чіткіший у своїх планах і пропонує, щоб цивільні спори розглядались у системі вибраних народом мирових суддів, а кримінальні справи – судом присяжних.

Рамковою пропозицією сприяти завершенню судової реформи обмежився Порошенко. За час своєї каденції саме чинний президент ініціював подання всіх законів, що стосуються судової реформи. Втім, на думку експертів, оновлення судової системи не відбулось і потребує зміни підходів до втілення ухвалених законів.

В руслі загальних положень чинної судової системи звучить пропозиція Зеленського та Бойка щодо забезпечення незалежності судової гілки влади.

Вілкул у частині реформи прокуратури пропонує обмежити функції генпрокуратури підтримкою державного обвинувачення в суді. Ляшко зробить кадрову чистку і звільнить усіх суддів та прокурорів.

В медійний простір кандидати не виносять питання правосуддя. Серед рекламних роликів кандидатів за період від початку кампанії до середини березня 2019 року, лише Олександр Шевченко у телевізійній агітації запевняє, що "корупціонери не уникнуть справедливого суду".

Гасло з 1990-х "Народу – справедливість! Бандитам – тюрми" через 20 років реформ, зокрема у системі правосуддя, набуло більш чітких обрисів в передвиборчих програмах кандидатів у президенти в 2019 році. Втім, у половині з проаналізованих програм відповідальність за справедливий суд перекладається на плечі самих громадян, з огляду на плани запровадження виборності суддів.

Автор: Марта Семеряк

Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.

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