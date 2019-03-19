16:08
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Завершився відбір до Антикорупційного суду: скільки суддів із заплямованою репутацією

      1600 Читать новость на русском
      Відбір до Антикорупційного суду
      Відбір до Антикорупційного суду / Фото з відкритих джерел

      Вища рада правосуддя сьогодні ухвалила 35 кандидатів до Антикорупційного суду, які буде рекомендувати президенту.

      Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Відбір до Вищого та Антикорупційного суду: скільки недоброчесних потрапило у списки

      До цього Вища кваліфікаційна комісія суддів України передала їм список з 39. Проте призначення чотирьох відклали. Один з таких –  це Маркіян Галабала, який адвокатує родичів Небесної сотні, також він був адвокатом Михайла Саакашвілі. У громадськості та експертів не було до нього запитань.

      Серед тридцяти п'яти правників, яких відібрали, семеро із заплямованою репутацією. Наприклад, мати однієї з кандидатів Валерії Чорної придбала квартиру у Дніпрі, яка, їй не по кишені. За даними експертів, майно коштує більше двох мільйонів гривень. Хоча сама родичка є пенсіонеркою.

      валерія чорна судді антикорупційний суд
      Валерія Чорна

      Інша кандидатка на крісло антикорупційного судді – Інна Білоус, яка ухвалювала рішення проти активістів Революції Гідності.

      Інан Білоус судді Антикорупційний суд
      Інна Білоус

      Також серед тих, яких не рекомендували громадські організації, є Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник й адвокат Сергій Мойсак.

      Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.

      Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги:
      - кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;
      - суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";
      - мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      blog_ava
      Порошенко відповів Путіну на зухвалу заяву: "Не збираюся ні кашу варити, ні на риболовлю бігати"
      сьогодні
      9924
      Теги: Новини України Вища рада правосуддя Судді Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?
      сьогодні , 15:00 Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?
      Артем Овдієнко 225
      ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      сьогодні , 14:01 ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      1023
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      695
      Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      сьогодні , 12:30 Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      7496
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сьогодні , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 3081
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук