Завершився відбір до Антикорупційного суду: скільки суддів із заплямованою репутацією

Вища рада правосуддя сьогодні ухвалила 35 кандидатів до Антикорупційного суду, які буде рекомендувати президенту.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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До цього Вища кваліфікаційна комісія суддів України передала їм список з 39. Проте призначення чотирьох відклали. Один з таких – це Маркіян Галабала, який адвокатує родичів Небесної сотні, також він був адвокатом Михайла Саакашвілі. У громадськості та експертів не було до нього запитань.

Серед тридцяти п'яти правників, яких відібрали, семеро із заплямованою репутацією. Наприклад, мати однієї з кандидатів Валерії Чорної придбала квартиру у Дніпрі, яка, їй не по кишені. За даними експертів, майно коштує більше двох мільйонів гривень. Хоча сама родичка є пенсіонеркою.



Валерія Чорна

Інша кандидатка на крісло антикорупційного судді – Інна Білоус, яка ухвалювала рішення проти активістів Революції Гідності.



Інна Білоус

Також серед тих, яких не рекомендували громадські організації, є Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник й адвокат Сергій Мойсак.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги:

- кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;

- суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";

- мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.