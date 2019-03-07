Відбір до Вищого та Антикорупційного суду: скільки недоброчесних потрапило у списки

Закінчилися конкурси на посади членів Верховного та Антикорупційного судів. І серед тих, хто може вирішувати долю українців – люди, які працювали при попередній владі і засвітилися в корупційних скандалах.

В Україні 46 недоброчесних суддів у Верховному суді – це третина зі всіх кандидатів.

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Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк – один з переможців конкурсу до Верховного суду. Разом з, Наталією Волковицькою, працюватиме в Господарській палаті. Вони колись разом були на з'їзді суддів, що затвердив злочинну схему Татькова-Ємельянова.

Це судді часів Януковича, які незаконно втручались в автоматизований розподіл справ.



Ігор Бенедисюк



Наталія Волковицька

Через те, що судді затверджували цю схему вони отримали негативний висновок громадської ради доброчесності.

Ще 3 суддів-переможців, які працювали за схемою Татькова-Ємельянова, і пояснили це тим, що у Вищому господарському суді відбувались втручання в систему автоматизованого розподілу справ, а вони дізнались про то з засобів масової інформації. І такі пояснення повністю влаштували Вищу кваліфікаційну комісію.

Що відомо про схему Татькова-Ємельянова?Тандем Віктора Татькова та Артура Ємельянова сформувався давно. На початку 2000-х Ємельянов був суддею і замголови Господарського суду Донецької області, а Татьков — головою Донецького апеляційного господарського. У суддів виникли спільні інтереси, в їх дружин з’явився спільний бізнес.



Їх підозрюють у втручанні в систему авторозподілу справ і тиск на суддів для прийняття потрібних рішень. Компанії, які втратили майно і визнані потерпілими, заявили цивільні позови на 535 мільйонів гривень.

Один із Татьківсько-Ємельянівської п'ятірки – суддя Сергій Могил, є ще і племінником одіозного екс-регіонала Сергія Ківалова. На конкурсі переміг й ще один його родич Максим Тітов.



Сергій Могил

Ще одну суддю – Тетяну Малашенкову громадська рада назвала наближеною до Петра Порошенка.



Тетяна Малашенкова

Всього цього разу до суду пройшло 16 кандидатів, які мають негативний висновок. Минулого разу таких було 30. Загалом, 46 з майже 200 суддів Верховного суду, не є недоброчесними, кажуть експерти. Проти призначення суддів з сумнівною репутацією висловилась і посол США.

Одночасно, з конкурсом до Верховного суду закінчився добір і в Антикорупційний суд. Туди пройшли 8 людей зі списку недоброчесних. Однак, серйозні претензії у активістів були лише до двох.

Насправді, дуже показовий результат конкурсу до Антикорупційного суду і Верховного суду. Навіть ці 8 людей, які потрапили, питання до них є мінімальними,

– заначив координатор ініціативи "Про суд" Катерина Бутко.

Остаточне рішення щодо топ-корупціонерів ухвалюватиме саме кримінальна палата Верховного суду. Затвердити дообраних суддів ВСУ, та антикорупційних суддів має ще Вища Рада правосуддя, а також президент.

У ВККСУ вважають, що це може статись вже до 31 березня, тобто 1 туру президентських виборів. Хоча сам президент у своїй останній заяві сказав, що це буде зроблено до кінця року.