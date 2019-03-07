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      Отбор в высший и Антикоррупционный суд: сколько недобросовестных попало в списки

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      Закончились конкурсы на должности членов Верховного и Антикоррупционного судов. Но среди тех, кто может решать судьбу украинцев, есть люди, которые работали при предыдущей власти и засветились в коррупционных скандалах. Всего 46 недобропорядочных судей в Верховном суде. Это треть от всех кандидатов.

      Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк – один из победителей конкурса в Верховный суд.

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      Вместе с Натальей Волковицкой будет работать в хозяйственной палате. Они когда-то вместе были на съезде судей, что утвердил преступную схему Татькова-Емельянова.

      Это судьи времен Януковича, которые незаконно вмешивались в автоматизированное распределение дел.


      Игорь Бенедисюк


      Наталья Волковицкая

      Из-за того, что судьи утверждали эту схему, они получили отрицательное заключение общественного совета добропорядочности.

      Еще 3 судей-победителей, которые работали по схеме Татькова-Емельянова, объяснили это тем, что в Высшем хозяйственном суде происходили вмешательства в систему автоматизированного распределения дел, а они узнали об этом из средств массовой информациии. И такие объяснения полностью устроили Высшую квалифкомиссию судей и недобросовестными их не признали.

      Что известно о схеме Татькова-Емельянова?
      Тандем Виктора Татькова и Артура Емельянова сформировался давно. В начале 2000-х Емельянов был судьей и замглавы Хозяйственного суда Донецкой области, а Татьков — председателем Донецкого апелляционного хозяйственного суда. У судей возникли общие интересы, у их жен появился совместный бизнес. Их подозревают во вмешательстве в систему автоматического распределения дел и давлении на судей для принятия нужных решений. Компании, которые потеряли имущество и признаны потерпевшими, заявили гражданские иски на 535 миллионов гривен.

      Один из татьковско-емельяновской пятерки, судья Сергей Могил, является еще и племянником одиозного экс-регионала Сергея Кивалова. На конкурсе победил и еще один его родственник Максим Титов.


      Сергей Могил

      Еще одну судью – Татьяну Малашенкову общественный совет назвал приближенной к Петру Порошенко.


      Татьяна Малашенкова

      Всего на этот раз в суд прошло 16 кандидатов, которые имеют негативный вывод. В прошлый раз таких было 30. В общем, 46 из почти 200 судей Верховного суда недобросовестные, говорят эксперты. Против назначения судей с сомнительной репутацией высказалась и посол США.

      Одновременно с конкурсом в Верховный суд закончился и отбор в Антикоррупционный суд. Туда прошли 8 человек из списка недобропорядочных. Однако серьезные претензии у активистов были лишь к 2.

      На самом деле, очень показательны результаты конкурса в Антикоррупционный суд и Верховный суд. Даже эти 8 людей, которые попали, вопросы к ним минимальны,
      – подчеркнула координатор инициативы "О суде" Екатерина Бутко.

      Окончательное решение по топ-коррупционерам будет принимать именно уголовная палата Верховного суда. Утвердить выбраных судей ВСУ, и антикоррупционных судей должен еще Высший Совет правосудия, а также президент.

      В ВККСУ считают, что это может произойти уже к 31 марта, то есть 1 туру президентских выборов. Хотя сам президент в своем последнем заявлении сказал, что это будет сделано до конца года.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Судьи Новости Украины Высший совет правосудия Антикоррупционный суд Верховный суд Украины
      Источник: 24 канал
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