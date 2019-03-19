Завершился отбор в Антикоррупционный суд: сколько судей с запятнанной репутацией

Высший совет правосудия сегодня принял 35 кандидатов в Антикоррупционный суд, которых будет рекомендовать президенту.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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До этого Высшая квалификационная комиссия судей Украины передала им список из 39 человек. Однако назначение четверых отложили. Один из таких – это Маркиян Галабала, который является адвокатом родственников Небесной сотни, также он был адвокатом Михаила Саакашвили. У общественности и экспертов не было к нему вопросов.

Среди тридцати пяти юристов, которых отобрали, семеро с запятнанной репутацией. Например, мать одного из кандидатов Валерии Черной приобрела квартиру в Днепре, которая ей не по карману. По данным экспертов, имущество стоит более двух миллионов гривен. Хотя сама родственница является пенсионеркой.



Валерия Черная

Другой кандидат на кресло антикоррупционного судьи – Инна Билоус, которая принимала решения против активистов Революции Достоинства.



Инна Билоус

Также среди тех, которых не рекомендовали общественные организации, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Виктор Маслов, Оксана Олейник и адвокат Сергей Мойсак.

Что такое Высший антикоррупционный суд?Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования:

- кандидат должен иметь опыт работы на должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;

- судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";

- иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.