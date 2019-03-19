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      Завершился отбор в Антикоррупционный суд: сколько судей с запятнанной репутацией

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      Отбор в Антикоррупционный суд
      Отбор в Антикоррупционный суд / Фото из открытых источников

      Высший совет правосудия сегодня принял 35 кандидатов в Антикоррупционный суд, которых будет рекомендовать президенту.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      До этого Высшая квалификационная комиссия судей Украины передала им список из 39 человек. Однако назначение четверых отложили. Один из таких – это Маркиян Галабала, который является адвокатом родственников Небесной сотни, также он был адвокатом Михаила Саакашвили. У общественности и экспертов не было к нему вопросов.

      Среди тридцати пяти юристов, которых отобрали, семеро с запятнанной репутацией. Например, мать одного из кандидатов Валерии Черной приобрела квартиру в Днепре, которая ей не по карману. По данным экспертов, имущество стоит более двух миллионов гривен. Хотя сама родственница является пенсионеркой.

      валерія чорна судді антикорупційний суд
      Валерия Черная

      Другой кандидат на кресло антикоррупционного судьи – Инна Билоус, которая принимала решения против активистов Революции Достоинства.

      Інан Білоус судді Антикорупційний суд
      Инна Билоус

      Также среди тех, которых не рекомендовали общественные организации, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Виктор Маслов, Оксана Олейник и адвокат Сергей Мойсак.

      Что такое Высший антикоррупционный суд?Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество.

      Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы такие требования:
      - кандидат должен иметь опыт работы на должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;
      - судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";
      - иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

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      Теги: Новости Украины Высший совет правосудия Судьи Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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