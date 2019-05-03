Голову КСУ позбавили візи США через скасування статті про незаконне збагачення, – ЦПК

Станіслав Шевчук, голова Конституційного суду України, не зможе потрапити до США. Джерела Центру протидії корупції кажуть, що причина цієї "неприємності" – позбавлення пана Шевчука американської візи через його причетність до скандального рішення про скасування статті КК про покарання за незаконне збагачення.

Інформацію про це ЦПК розмістили на своїй сторінці у Facebook. "У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", – йдеться у повідомлення.

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Утім, у ЦПК "не впевнені, що американці скасують візи іншим суддям КС та депутатам, які вимагали вбивства незаконного збагачення".

За інформацією UNN, суддя Шевчук міг втратити візу США не лише через причетність до скасування статті про покарання за незаконне збагачення, а й "у зв'язку з політичною заангажованістю, яку проявив під час виборів президента України"

Хто такий Станіслав Шевчук? Юрист, доктор наук, суддя ЄСПЛ від України в 2009-2012 роках. З 13 березня 2014 року обраний за квотою Верховної Ради суддею Конституційного суду України, з 21 лютого 2018 року – голова КСУ. Вже у березні 2019 року троє суддів КСУ (Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко) виступили з вимогою відставки Станіслава Шевчука з посади голови КСУ. Його звинуватили у маніпуляції справами і політизації діяльності Конституційного суду.

У Конституційному суді у відповідь на запит 24 каналу наразі відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на те, що такі повноваження має тільки керівництво суду. Щонайшвидше офіційне підтвердження або спростування цієї інформації можна буде отримати у понеділок, 6 травня.

Що відомо про скасування Конституційним судом кримінального покарання за незаконне збагачення?

26 лютого 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця стаття зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей.

Детально про покарання за незаконне збагачення: що це означає та чому скасували цю статтю КК

Якщо ж чиновник не міг довести джерела доходів, то повинен був нести відповідальність – аж до кримінальної. Найтяжче покарання – ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.