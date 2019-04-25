Скільки суддів КСУ підтримали заяву за неможливість зриву інавгурації

Заяву зборів суддів Конституційного суду про неможливість зриву інавгурації новообраного Президента, навіть попри дострокове звільнення з посади голови КС Станіслава Шевчука, – підтримало 12 з 18 суддів.

Не голосували або утримались Віктор Городовенко, Василь Лемак, Олег Первомайський та сам Голова КС Станіслав Шевчук. Ще двоє – Михайло Гультай та Ірина Завгородня – під час голосування були відсутні. Про це повідомляє Bihus.info.

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Як зазначається у заяві, будь-яка інформація у ЗМІ та соцмережах про можливий зрив інавгурації – маніпуляції та не відповідає дійсності. Крім того, судді нагадали, що відповідно до Конституції приведення президента до присяги здійснює голова КСУ. Однак стаття не вказує конкретної особи, яка має виконати процедуру приведення президента до присяги, а лише визначає посадову особу, яка проводить цю процедуру.

Сам Голова КС Станіслав Шевчук з початку 2019 року потрапив одразу у кілька скандалів:

Йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни, що призводять до інституційної кризи Суду. Лист із закликом піти з посади Голови судді адресували своїм колегам по КСУ. Наразі питання відповідності Шевчука займаній посаді на розгляді у Постійної комісії з регламенту та етики Суду. Більше того, журналісти програми «Схеми» з’ясували, що 13 березня Шевчук зустрічався з адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, а паралельно представником Володимира Зеленського Андрієм Богданом. 18-го квітня у порядку денному КСУ стояло питання скасування люстрації, як припускають у ЗМІ, після розголосу інформації про зустріч Богдана, який, до речі, потрапляє під неї, з Шевчуком – його відклали.



Станіслав Шевчук

Розслідування "Схем": соратник Зеленського, який потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою Конституційного суду, який може її скасувати

Неформальний куратор штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі. При цьому 13 березня він таємно відвідував Конституційний суд, де, схоже, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Саме цей суд наразі вирішує долю закону "Про очищення влади" і може визнати люстрацію неконституційною. Наступне засідання призначене вже на 18 квітня.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" ( спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший"), посилаючись на інформацію з журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.



Відповідно до даних журналу, Андрій Богдан відвідував Конституційний суд 13 березня 2019 року