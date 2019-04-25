Сколько судей КСУ поддержали заявление о невозможности срыва инаугурации

Заявление собрания судей Конституционного суда о невозможности срыва инаугурации новоизбранного Президента, даже несмотря на досрочное освобождение от должности председателя КС Станислава Шевчука, – поддержало 12 из 18 судей.

Не голосовали или воздержались Виктор Городовенко, Василий Лемак, Олег Первомайский и сам Председатель КС Станислав Шевчук. Еще двое – Михаил Гультай и Ирина Завгородняя – во время голосования отсутствовали. Об этом сообщает Bihus.info.

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Как отмечается в заявлении, любая информация в СМИ и соцсетях о возможном срыве инаугурации – манипуляции и не соответствует действительности. Кроме того, судьи напомнили, что согласно Конституции приведение президента к присяге осуществляет председатель КСУ. Однако статья не указывает конкретное лицо, которое должно выполнить процедуру приведения президента к присяге, а лишь определяет должностное лицо, проводящее эту процедуру.

Сам Председатель КС Станислав Шевчук с начала 2019 года попал сразу в несколько скандалов:

Его обвиняют в ответственности за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису Суда. Письмо с призывом уйти с должности Председателя судьи адресовали своим коллегам по КСУ. Сейчас вопрос соответствия Шевчука занимаемой должности на рассмотрении в Постоянной комиссии по регламенту и этике Суда. Более того, журналисты программы "Схемы" выяснили, что 13 марта Шевчук встречался с адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а параллельно представителем Владимира Зеленского Андреем Богданом. 18 апреля в повестке дня КСУ стоял вопрос отмены люстрации, как предполагают в СМИ, после огласки информации о встрече Богдана, который, кстати, попадает под нее с Шевчуком – его отложили.



Станислав Шевчук

Расследование "Схем": соратник Зеленского, который попадает под люстрацию, имел тайную встречу с председателем Конституционного суда, который может ее отменить.

Неформальный куратор штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он тайно посещал Конституционный суд, где, похоже, встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд пока решает судьбу закона "Об очистке власти" и может признать люстрацию неконституционной. Следующее заседание назначено уже на 18 апреля.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на информацию из журнала посещений Конституционного суда, копия которого оказались в их распоряжении.



Согласно данным журнала, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 года

По полученной информации, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 года. В графе "заказчик пропуска" для Богдана значится "1 прийм." (Первая приемная, есть приемная председателя суда).

Председателем Конституционного суда Украины является Станислав Шевчук. Именно Конституционный суд уже более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти" (люстрации).