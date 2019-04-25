Сколько судей КСУ поддержали заявление о невозможности срыва инаугурации
Заявление собрания судей Конституционного суда о невозможности срыва инаугурации новоизбранного Президента, даже несмотря на досрочное освобождение от должности председателя КС Станислава Шевчука, – поддержало 12 из 18 судей.
Не голосовали или воздержались Виктор Городовенко, Василий Лемак, Олег Первомайский и сам Председатель КС Станислав Шевчук. Еще двое – Михаил Гультай и Ирина Завгородняя – во время голосования отсутствовали. Об этом сообщает Bihus.info.
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Как отмечается в заявлении, любая информация в СМИ и соцсетях о возможном срыве инаугурации – манипуляции и не соответствует действительности. Кроме того, судьи напомнили, что согласно Конституции приведение президента к присяге осуществляет председатель КСУ. Однако статья не указывает конкретное лицо, которое должно выполнить процедуру приведения президента к присяге, а лишь определяет должностное лицо, проводящее эту процедуру.
Сам Председатель КС Станислав Шевчук с начала 2019 года попал сразу в несколько скандалов:
- Его обвиняют в ответственности за отмену статьи о незаконном обогащении.
- Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису Суда.
- Письмо с призывом уйти с должности Председателя судьи адресовали своим коллегам по КСУ. Сейчас вопрос соответствия Шевчука занимаемой должности на рассмотрении в Постоянной комиссии по регламенту и этике Суда.
- Более того, журналисты программы "Схемы" выяснили, что 13 марта Шевчук встречался с адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а параллельно представителем Владимира Зеленского Андреем Богданом. 18 апреля в повестке дня КСУ стоял вопрос отмены люстрации, как предполагают в СМИ, после огласки информации о встрече Богдана, который, кстати, попадает под нее с Шевчуком – его отложили.
Станислав Шевчук
Расследование "Схем": соратник Зеленского, который попадает под люстрацию, имел тайную встречу с председателем Конституционного суда, который может ее отменить.
Неформальный куратор штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он тайно посещал Конституционный суд, где, похоже, встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд пока решает судьбу закона "Об очистке власти" и может признать люстрацию неконституционной. Следующее заседание назначено уже на 18 апреля.
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на информацию из журнала посещений Конституционного суда, копия которого оказались в их распоряжении.
Согласно данным журнала, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 года
По полученной информации, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 года. В графе "заказчик пропуска" для Богдана значится "1 прийм." (Первая приемная, есть приемная председателя суда).
Председателем Конституционного суда Украины является Станислав Шевчук. Именно Конституционный суд уже более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти" (люстрации).
Андрей Богдан
Согласно закону Украины "Об очистке власти", Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024 года). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
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Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010 года, уволил 14 февраля 2011 года своим указом президент Виктор Янукович. Вдруг Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 года, а уволил уже Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 года по собственному желанию.
Согласно ЗУ "Об очистке власти" должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. Кроме этого, Богдан фигурирует в отчете Департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации относительно реализации Закона Украины "Об очистке власти" как лицо, у которого "выявлены критерии люстрации".
Андрей Богдан отказался отвечать на вопрос, какова была цель его посещения Конституционного суда. В то же время неделю назад он заверил журналистов "Схем", что не разговаривал с Владимиром Зеленским относительно своего назначения на любую должность.
Я очень-очень давно знаком с Владимиром Зеленским. Это частная часть жизни... Я с ним дружу давным-давно. И я вам говорю, что я никогда – ни давно, ни сейчас, ни сегодня, ни месяц назад, ни полгода назад не разговаривал с ним о занятии мной никакой должности,
– заявил Андрей Богдан журналистам "Схем".
Журналисты также пытались связаться с председателем суда Станиславом Шевчуком, но сначала он не отвечал на звонки, а потом его телефон был выключен. 18 апреля 2019 года, состоится закрытое заседание Конституционного суда Украины относительно соответствия люстрации Конституции. Председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин написал на своей странице в Facebook, что судьи Конституционного суда спешат отменить закон о люстрации.
Спешат успеть в период до инаугурации. Чтобы навесить всех собак на действующего гаранта. Во многом заслуженно. И расчистить поле для нового,
– написал он.
Андрей Богдан осуществляет юридическое сопровождение кампании команды кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он не менее пяти раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Игорь Коломойский заявил, что Андрей Бодан работает его адвокатом и одновременно сотрудничает со штабом Зеленского.