Для Зеленского желательно было оставить Шевчука главой Конституционного суда, – Лещенко

14 мая председателя Конституционного суда Станислава Шевчука уволили, а на его место назначили Наталью Шапталу, которая работает в КС еще со времен экс-президента Виктора Януковича.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Лещенко в прямом эфире 24 канала.

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По словам Лещенко, интересно то, что в Конституционном суде, который решает многие важные для Украины вопросы, остались судьи Януковича, которые в 2010 году дали экс-президенту дополнительные полномочия, которые позволили ему узурпировать власть.

Эти судьи фактически на крючке у Петра Порошенко, потому что он, став президентом, вместо того, чтобы их уволить, оставил работать в этом суде. Зато Шевчука, который был близок к окружению Зеленского, сняли,

– заявил нардеп.

Лещенко отметил, что на его место поставили судью Шапталу в результате заговора Порошенко с людьми Януковича, поэтому мы получили еще один суд, на который не сможет влиять новая власть.

"Предпочтительным сценарием для Зеленского было оставить Шевчука в должности председателя Конституционного суда. Это информация не "изнутри", это обычный анализ – лучше было бы ничего не менять", – подытожил Лещенко.



Новая глава КС Наталья Шаптала

Его коллега, ведущая Евгения Моторевская добавила, что у Натальи Шапталы заканчиваются полномочия летом этого года, поэтому будут избираться новые судьи Конституционного суда.

Как у Зеленского прокомментировали увольнение Шевчука

По словам советника Владимира Зеленского Руслана Рябошапки, отправленный в отставку глава Конституционного суда Станислав Шевчук не воспринимался на этом посту другими судьями КС.

"Один из главных факторов – это личностное неприятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС. Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто руководствовались в ручном режиме председателем суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", – ответил Рябошапка.

Что известно о Станиславе Шевчуке?

Станислав Шевчук – это украинский юрист, доктор юридических наук, судья Европейского Суда по правам человека. 13 марта 2014 года был избран по квоте Верховной Рады судьей Конституционного Суда Украины. 21 февраля 2018 года он занял должность Председателя Конституционного Суда Украины.



Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук с начала года попал сразу в несколько скандальных историй. В частности, именно его обвиняют в отмене статьи о незаконном обогащении. Также несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины. Письмо с призывом уйти с должности Председателя судьи адресовали своим коллегам по КСУ.



К тому же, журналисты программы "Схемы" выяснили, что 13 марта Шевчук встречался с адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а параллельно представителем Владимира Зеленского Андреем Богданом. 18 апреля в повестке дня КСУ стоял вопрос отмены люстрации, как предполагают в СМИ, после огласки информации о встрече Богдана, который, кстати, попадает под нее, с Шевчуком – его отложили.



14 мая Станиславу Шевчуку без его присутствия выразили недоверие как главе Конституционного суда Украины. Решение приняли голосованием, за недоверие высказалось большинство судей. Впоследствии судьи КС уволили Шевчука с должности судьи во время спецзаседания – это решение поддержали 12 судей.

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