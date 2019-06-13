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      Спортсменка Різатдінова не балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

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      Ганна Різатдінова не йтиме в Раду від "Слуги народу"
      Ганна Різатдінова не йтиме в Раду від "Слуги народу" / M.day.kyiv.ua

      Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував інформацію про те, що від політсили на виборах до парламенту в 93-му мажоритарному окрузі балотуватиметься українська гімнастка Ганна Різатдінова.

      Про те, що в 93-му окрузі від "Слуги народу" до Ради балотуватиметься Різатдінова, напередодні повідомила низка ЗМІ. У цьому ж окрузі балотуватиметься і нардеп-втікач Олександр Онищенко, якому спортсменка народила сина.

      Читайте також: Разумков прокоментував чутки про покупку місць у списку партії "Слуга народу"

      "Ні, по 93-му округу ця людина балотуватися від партії "Слуга народу" не буде. Думаю, що в найближчому майбутньому це відбудеться (оприлюднення повного списку кандидатів-мажоритарників, – ред.). Залишилося не так багато часу", – сказав Разумков у прямому ефірі програми "Право на владу".

      Дізнайтеся, хто йде до парламенту у складі "Слуги народу"

      Хто увійшов у першу п'ятірку партії "Слуга народу":

      склад партії Слуга народу

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Дмитро Разумков Олександр Онищенко Новини Спорту Спорт
      Джерело: 24 канал
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