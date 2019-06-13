Спортсменка Різатдінова не балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував інформацію про те, що від політсили на виборах до парламенту в 93-му мажоритарному окрузі балотуватиметься українська гімнастка Ганна Різатдінова.

Про те, що в 93-му окрузі від "Слуги народу" до Ради балотуватиметься Різатдінова, напередодні повідомила низка ЗМІ. У цьому ж окрузі балотуватиметься і нардеп-втікач Олександр Онищенко, якому спортсменка народила сина.

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"Ні, по 93-му округу ця людина балотуватися від партії "Слуга народу" не буде. Думаю, що в найближчому майбутньому це відбудеться (оприлюднення повного списку кандидатів-мажоритарників, – ред.). Залишилося не так багато часу", – сказав Разумков у прямому ефірі програми "Право на владу".

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