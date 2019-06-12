Разумков прокоментував чутки про покупку місць у списку партії "Слуга народу"

З передвиборного списку партії "Слуга народу" виключили юристку Ірину Панченко. Перед цим у мережі з’явилася інформація, начебто батько Панченко – впливовий бізнесмен – купив доньці місце у списку партії за 200 тисяч доларів.

Коментуючи чутки про те, що місця у списку "Слуги народу" можна купити за суми від 200 тисяч до 2 мільйонів доларів, голова політсили Дмитро Разумков сказав: "Якщо десь в областях "діти лейтенанта Шмідта" брали гроші за потрапляння у список, ми за це не готові відповідати".

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Чув, ціна коливається від 200 тисяч доларів до 6 мільйонів доларів. Я звертався до журналістів і правоохоронних органів, що якщо володієте такою інформацією, повідомляйте,

– сказав Разумков в інтерв’ю виданню "Страна".

Щодо Ірини Панченко, то голова "Слуги народу" сказав, що навіть не спілкувався з нею особисто.

"Частина людей до нас прийшла від регіональних команд, які давали рекомендації, яким ми вірили. Ці люди працювали з нами на президентській кампанії. Якщо людина готова це підтвердити і з урахуванням процедури постпраймеріз, висновки будуть зроблені", – запевнив Разумков.

Хто передумав іти на парламентські вибори зі "Слугою народу"? Дмитро Співак – працівник телеканалу NewsOne та 33 номер у списку партії. Вибув зі списку політсили за власним бажанням, пояснивши це тим, що його сім’ю почали цькувати через балотування Співака в Раду. Активісти звинуватили співака у зв'язках з власником телеканалу, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.



Вадим Гутцайт – відомий український фехтувальник та 81 номер у списку "Слуги народу". Він заявив, що сам ухвалив складне рішення не йти в політику.



Юрій Гусєв – екс-заступник міністра оборони та номер 41 у списку партії. Він заявив, що передумав іти на вибори у складі "Слуги народу" і це було його особистим рішенням.



Перша п'ятірка партії "Слуга народу"