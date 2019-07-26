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      Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача

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      Коротка біографія скандального Онищенка
      Коротка біографія скандального Онищенка / 24 Канал

      Народний депутат Олександр Онищенко вже понад три роки переховується від слідства за кордоном. Доки він намагається уникнути покарання за державну зраду, організацію злочинного угруповання та корупцію, в Україні затримали його матір.

      25 липня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали фігурантку злочинних схем з розкрадання газу – матір нардепа-втікача Олександра Онищенка – Інессу Кадирову.

      Читайте також: В аеропорту Києва затримали матір одіозного нардепа Онищенка, – ЗМІ

      За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мати скандального депутата затримали в аеропорту "Бориспіль". Чому? Через ймовірну участь у злочинній організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

      Кадирова переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року. Її підозрють у створенні злочинної організації, вчиненні злочину злочинною організацією, привласненні чи розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фіктивному підприємництві та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

      Наразі детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подали клопотання до суду про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу. Поки суд розглядає це рішення, 24 канал нагадає вам ключові факти із біографії скандального олігарха.

      Читайте також: Якщо Онищенко почне говорити, то сядуть всі, – голова правління Transparency International

      Онищенко-бізнесмен

      49-річний Олександр Онищенко родом із Росії, його справжнє прізвище – Кадиров, але у зрілому віці він його змінив. Військову службу пройшов у Німеччині, а вищу освіту здобув в Україні, де "засвітився" спочатку як бізнесмен. У 1993 році зайнявся підприємницькою діяльністю у сфері палива та енергетики.

      Із газовим бізнесом і пов'язане кримінальне провадження, відкрите проти Онищенка. У 2016 році правоохоронні органи звинуватили його у розкраданні державних коштів на понад 1 млрд грн. Наразі йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Аби уникнути правосуддя, Онищенко втік з України на Захід. Він намагався отримати політичний притулок у Британії, а рік тому запросив німецьке громадянство.

      Читайте також: Журналіст розповів, як Онищенко продавав "вхідні квитки" до газового бізнесу

      Онищенко-політик

      Політична кар'єра скандального бізнесмена почалася із не менш скандальної Партії регіонів. У 2010 році його обрали депутатом Київської обласної ради від цієї політичної сили. А вже у 2012 році він пройшов до Верховної Ради. Загалом Онищенко був членом ПР до 21 лютого 2013 року. Далі розпочав самостійне "політичне плавання" в українському парламенті, щоправда, спочатку ЦВК відмовлялася реєструвати його кандидатуру для участі у виборах через те, що Онищенко занадто багато часу перебував за кордоном.

      Проте у 2014 все ж був обраний народним депутатом України VІІІ скликання та у цьому ж році призначений заступником голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної безпеки та ядерної політики Верховної Ради.

      "Плівки Онищенка"

      Влітку 2016-го парламент позбавив Онищенка депутатського імунітету. У грудні цього року політик зробив сенсаційну заяву, розповівши, що передав спецслужбам США компромат на Порошенка у вигляді записів своїх розмов із Президентом, нібито зроблених на годинник Онищенка із вмонтованим диктофоном. Перший такий запис був оприлюднений в ефірі одного з українських телеканалів 18 квітня.

      Читайте також: У Порошенка відреагували на нові "плівки Онищенка"

      Окрім "насиченого" політичного життя, Онищенко веде активне світське та спортивне дозвілля. В нього є хобі – кінний спорт. У 2002-му його навіть обрали на посаду глави Федерації кінного спорту України, яку мільярдер займає донині. До слова, він досі є й народним депутатом України.

      Хто такий Онищенко: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Публікації Олександр Онищенко Петро Порошенко Персона "Компромат" Онищенка
      Джерело: 24 Канал
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