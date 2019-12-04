Одиозного Онищенко задержали в Германии: факты о нардепе-беглеце

В Германии задержали одиозного екснардепа Александра Онищенко. Эту информацию уже подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Вскоре немецкий суд должен вынести решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину. На родине его обвиняют в хищении более 1,6 миллиарда гривен, он является фигурантом так называемого "газового дела".

К этому времени Александр Онищенко более трех лет скрывался от следствия за рубежом. О вероятной экстрадиции скандального политика в Украине активно заговорили в начале ноября. В частности, председатель НАБУ Артем Сытник намекнул: Онищенко экстрадируют в Украину из Испании в декабре. О возвращении одиозного политика он, вероятно, не ошибся. Правда, с местом прогадал. Онищенко задержали в немецком Аахене.

До задержания Онищенко громко заявлял, что сам вернется в Украину

Кстати, пока политик пытался избежать наказания за государственную измену, организацию преступной группировки и коррупцию, в Украине в июле задержали его мать.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, мать скандального депутата тоже является участником преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Кадырова скрывалась от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года. Ее подозревают в создании преступной организации, совершении преступления преступной организацией, присвоении или растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Суд запретил ей выезжать за пределы Киева и обязали сотрудничать со следствием.

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А вот последнее громкое упоминание о ее сыне перед задержанием в Германии касается ареста полмиллиона евро . Во время очередного заседания Антикоррупционного суда по делу Онищенко в ноябре было принято решение об аресте средств политика в Эстонии.

Говорится о пол миллиона евро. Дело в том, что Онищенко 20 сентября провел странную сделку по переводу со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 000 евро. Одиозный политик уже успел объяснить, для чего осуществлял перевод средств. Так, он говорит, что покупал лошадь.

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Онищенко-бизнесмен

49-летний Александр Онищенко родом из России, его настоящая фамилия - Кадыров, но в зрелом возрасте он его изменил. Военную службу прошел в Германии, а высшее образование получил в Украине, где "засветился" сначала как бизнесмен. В 1993 году занялся предпринимательской деятельностью в сфере топлива и энергетики.

С газовым бизнесом и связано уголовное производство, открытое против Онищенко. В 2016 году правоохранительные органы обвинили его в хищении государственных средств на более 1000000000 гривен. Сейчас ему грозит до 12 лет лишения свободы. Чтобы избежать правосудия, Онищенко бежал из Украины на Запад. Он пытался получить политическое убежище в Великобритании, а год назад попросил немецкое гражданство.

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Онищенко-политик

Политическая карьера скандального бизнесмена началась с не менее скандальной "Партии регионов". В 2010 году был избран депутатом Киевского областного совета от этой политической силы. А уже в 2012 году он прошел в Верховную Раду. В общем Онищенко был членом ПР до 21 февраля 2013 года. Далее начал самостоятельное "политическое плавание" в украинском парламенте, правда, сначала ЦИК отказывалась регистрировать его кандидатуру для участия в выборах из-за того, что Онищенко слишком много времени находился за границей.



Онищенко на одном из заседаний украинского парламента

Однако в 2014 все же был избран народным депутатом Украины 8 созыва и в этом же году назначен заместителем председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной безопасности и ядерной политики Верховной Рады.

Из-за границы он даже пытался баллотироваться в Раду на парламентских выборах этого года. Правда, Верховный Суд Украины в день выборов позволил ЦИК не регистрировать его кандидатом в депутаты .

"Пленки Онищенко"

Летом 2016-го парламент лишил Онищенко депутатского иммунитета. В декабре этого года политик сделал сенсационное заявление, рассказав, что передал спецслужбам США компромат на Порошенко в виде записей своих бесед с Президентом, якобы сделанных на часы Онищенко со встроенным диктофоном. Первый такой запись была обнародован в эфире одного из украинских телеканалов 18 апреля.

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Кроме "насыщенного" политической жизни, Онищенко ведет активную светскую и спортивный досуг. У него есть хобби - конный спорт. В 2002-м его даже избрали на должность главы Федерации конного спорта Украины.



Онищенко любит конный спорт