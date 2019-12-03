Екснардепа-олігарха Онищенка затримали в Німеччині, – ЗМІ
Німецькі правоохоронці затримали колишнього парламентаря Олександра Онищенка. Сталося це у місті Аахен за запитом НАБУ та САП. Онищенко втік з України у 2016 році та до цього часу так і не повернувся.
Онищенка затримали в Німеччині: що відомо
Про затримання Онищенка повідомив проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" з посиланням на різні джерела у правоохоронних органах.
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Відповідно до процедури, далі німецький суд має винести рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну. Про це у запиті просили українські правоохоронці.
Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання поки є невідомою.
Поки не призначать суд, український політик перебуватиме під вартою.
Адвокат Онищенка, Олег Іщенко, на разі є неготовим коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.
Що передувало затриманню Онищенка
Раніше директор НАБУ Артем Ситник у коментарі 24 каналу розповів, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. За словами Ситника, колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.
За деякий час Онищенко заявив, що повернеться до України 13 грудня, і навіть нібито купив квиток на літак. Щоправда, рейс мала виконувати лоукост-авіакомпанія, а це є доволі невластивим для олігарха.
За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, таким чином Онищенко хотів уникнути примусової видачі Україні. Також Лещенко зауважив, що Онищенко все ж до України повертатися не збирається. Доливають олії у вогонь і чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.
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Що відомо про Олександра Онищенка: коротко
- Це український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".
- Ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".
- В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Такою діяльністю Онищенко завдав Україні кількамільярдні збитки.
- За версією слідства, Онищенко є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів.
- У 2016 році Онищенко втік із України та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.
- У тому ж році Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, а за деякий час дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
- У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі".