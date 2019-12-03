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      Екснардепа-олігарха Онищенка затримали в Німеччині, – ЗМІ

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      У Німеччині затримали екснардепа-втікача Онищенка за запитом НАБУ та САП / Фото з відкритих джерел

      Німецькі правоохоронці затримали колишнього парламентаря Олександра Онищенка. Сталося це у місті Аахен за запитом НАБУ та САП. Онищенко втік з України у 2016 році та до цього часу так і не повернувся.

      Онищенка затримали в Німеччині: що відомо 

      Про затримання Онищенка повідомив проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" з посиланням на різні джерела у правоохоронних органах.

      Радимо ознайомитися! Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача

      Відповідно до процедури, далі німецький суд має винести рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну. Про це у запиті просили українські правоохоронці.

      Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання поки є невідомою.

      Поки не призначать суд, український політик перебуватиме під вартою.

      Адвокат Онищенка, Олег Іщенко, на разі є неготовим коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

      Що передувало затриманню Онищенка 

      Раніше директор НАБУ Артем Ситник у коментарі 24 каналу розповів, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. За словами Ситника, колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

      За деякий час Онищенко заявив, що повернеться до України 13 грудня, і навіть нібито купив квиток на літак. Щоправда, рейс мала виконувати лоукост-авіакомпанія, а це є доволі невластивим для олігарха. 

      За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, таким чином Онищенко хотів уникнути примусової видачі Україні. Також Лещенко зауважив, що Онищенко все ж до України повертатися не збирається. Доливають олії у вогонь і чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.

      До теми! Завершено розслідування щодо матері екс-нардепа Онищенка

      Що відомо про Олександра Онищенка: коротко

      • Це український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".
      • Ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".
      • В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Такою діяльністю Онищенко завдав Україні кількамільярдні збитки.
      • За версією слідства, Онищенко є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів.
      • У 2016 році Онищенко втік із України та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.
      • У тому ж році Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, а за деякий час дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
      • У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі".
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України САП НАБУ Олександр Онищенко
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