Екснардепа-олігарха Онищенка затримали в Німеччині, – ЗМІ

Німецькі правоохоронці затримали колишнього парламентаря Олександра Онищенка. Сталося це у місті Аахен за запитом НАБУ та САП. Онищенко втік з України у 2016 році та до цього часу так і не повернувся.

Онищенка затримали в Німеччині: що відомо

Про затримання Онищенка повідомив проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" з посиланням на різні джерела у правоохоронних органах.

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Відповідно до процедури, далі німецький суд має винести рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну. Про це у запиті просили українські правоохоронці.

Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання поки є невідомою.

Поки не призначать суд, український політик перебуватиме під вартою.

Адвокат Онищенка, Олег Іщенко, на разі є неготовим коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

Що передувало затриманню Онищенка

Раніше директор НАБУ Артем Ситник у коментарі 24 каналу розповів, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. За словами Ситника, колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

За деякий час Онищенко заявив, що повернеться до України 13 грудня, і навіть нібито купив квиток на літак. Щоправда, рейс мала виконувати лоукост-авіакомпанія, а це є доволі невластивим для олігарха.

За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, таким чином Онищенко хотів уникнути примусової видачі Україні. Також Лещенко зауважив, що Онищенко все ж до України повертатися не збирається. Доливають олії у вогонь і чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.

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