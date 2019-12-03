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      В САП подтвердили задержание в Германии экс-нардепа-олигарха Онищенко

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      В Германии задержали экс-нардепа-беглеца Онищенко по запросу НАБУ и САП / Фото из открытых источников

      Немецкие правоохранители задержали бывшего парламентария Александра Онищенко. Произошло это в городе Аахен по запросу НАБУ и САП. Онищенко сбежал из Украины в 2016 году и до сих пор так и не вернулся.

      Онищенко задержали в Германии: что известно

      О задержании Онищенко первым сообщил проект "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на различные источники в правоохранительных органах.

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      Согласно процедуре, далее немецкий суд должен вынести решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину. Об этом в запросе просили украинские правоохранители.

      Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания пока неизвестна.

      Пока не назначат суд, украинский политик будет находиться под стражей.

      Что говорят о задержании Онищенко в Украине

      Адвокат Онищенко, Олег Ищенко, пока не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата. В НАБУ, со своей стороны. отметили, что они выясняют информацию, и это пока все, что могут сказать, передает УНИАН.

      Между тем в САП сообщение о задержании Онищенко подтвердили. Также в ведомстве рассказали, что решают вопрос об экстрадиции политика, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Что предшествовало задержанию Онищенко

      Ранее директор НАБУ Артем Сытник в комментарии 24 канала рассказал, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. По словам Сытника, бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.

      Через некоторое время Онищенко заявил, что вернется в Украину 13 декабря, и даже якобы купил билет на самолет. Правда, рейс должна была выполнять лоукост-авиакомпания, а это довольно несвойственно для олигарха.

      По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, таким образом он хотел избежать принудительной выдачи Украине. Также Лещенко отметил, что Онищенко все же в Украину возвращаться не собирается. Доливают масла в огонь и слухи, что он получил вид на жительство в Италии на следующие 10 лет.

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      Что известно об Александре Онищенко: коротко

      • Это украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов".
      • Еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".
      • В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Такой деятельностью Онищенко нанес Украине несколькомиллиардные убытки.
      • По версии следствия, Онищенко причастен к хищению свыше 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Убытки предприятию "Укргаздобычи" оценивают более чем в 740 миллионов.
      • В 2016 году Онищенко бежал из Украины и сейчас находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.
      • В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета, а через некоторое время дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
      • В июле 2018 года НАБУ сообщала о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по так называемому "газовому делу".
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Онищенко САП НАБУ
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