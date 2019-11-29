Опальный экс-нардеп-миллионер Онищенко собрался вернуться в Украину на лоукосте: дата
Скандальный бывший нардеп Александр Онищенко, который находится в международном розыске, собрался вернуться в Украину. Сделает он это 13 декабря, чтобы избежать принудительной выдачи Украине.
Онищенко в комментарии изданию Kyiv Post заявил, что уже пора возвращаться. Как доказательство опальный политик показал билет на рейс лоукост-авиаперевозчика Ryanair. Интересно, что он полетит из Барселоны в Киев эконом-классом.
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По словам бывшего народного избранника Сергея Лещенко, вполне вероятно, что Онищенко не вернется. Доливают масла в огонь и слухи, что он получил вид на жительство в Италии на следующие 10 лет.
Относительно его возвращения Лещенко объяснил, что таким образом Он хочет избежать принудительной выдачи Украине. Дело в том, что экс-нардеп согласился на добровольную экстрадицию и для этого предоставил испанскому суду подробный план своего путешествия домой. В рамках этого плана он даже купил билет на лоукост-рейс Барселона – Киев. Как отмечает Kyiv Post, покупать билеты на лоукосты довольно несвойственно для экс-нардепа-миллионера Онищенко.
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Какие события предшествовали заявлению Онищенко о возвращении
Александр Онищенко намеревался участвовать в выборах в Раду в начале июня 2019 года. Однако ЦИК отказала ему в регистрации, поскольку тот с 2016 года не проживал в Украине. Политик, со своей стороны, отсутствие объяснил тем, что его делегировали для участия в конных соревнованиях "в статусе всадника".
Впоследствии директор НАБУ Артем Сытник в комментарии 24 каналу рассказал, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и по экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. По словам Сытника, бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.
Сам Онищенко слова Сытника назвал ложью. Также он заявил, что вернется не тогда, когда этого захочет Сытник и "другие балаболы", а когда он сам захочет.
Сытник заявляет, что я проиграл суды и меня экстрадируют вскоре. И снова врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только по согласию Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение,
– заявил политик.
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Что известно об Александре Онищенко: коротко
- Это украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов".
- Еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".
- В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Такой деятельностью Онищенко нанес Украине несколькомиллиардные убытки.
- По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Убытки предприятию "Укргаздобычи" оценивают более чем в 740 миллионов.
- В 2016 году Онищенко бежал из Украины и сейчас находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.
- В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета, а через некоторое время дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
- В июле 2018 года НАБУ сообщала о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по так называемому "газовому делу".