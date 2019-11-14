Опять врет, – Онищенко возмутился заявлению Сытника о его экстрадиции в Украину

Бывший нардеп-беглец Александр Онищенко назвал ложью заявление председателя НАБУ Артема Сытника о том, что его в декабре должны экстрадировать из Испании в Украину. Там политик скрывается от украинского следствия.

Сытник в эфире 24 канала заявил, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем. Поэтому экс-депутата принудительно вернут в Украину. Это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.

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Сам Онищенко не замедлил с ответом и обвинил председателя НАБУ во лжи. Соответствующее заявление он опубликовал в своем фейсбуке.

Сытник заявляет, что я проиграл суды и меня экстрадируют в скором времени. И снова врет. В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года. И три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что я написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение,

– написал он.

Кроме того, экс-нардеп-беглец отметил, что действительно может вернуться в Украину, когда сам того захочет.

"И вернусь я в Украину не тогда, когда захотят этого Сытник и другие балаболы. А в том случае, если захочу этого я", – подытожил Онищенко.

Кто такой Онищенко и в чем его подозревают?

Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов".



В июне Онищенко хотел баллотироваться на выборах в Раду, но ЦИК отказал ему в регистрации. Причина - то, что с 2016 года не проживает в Украине и скрывается от следствия.



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