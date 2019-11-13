Скандальний Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, – Ситник
Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України та переховується від слідства, вже у грудні має повернутися. Політика екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.
Про це сказав Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі 24 каналу.
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"Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визання його політичним біженцем", – сказав Ситник.
Тому, за словами голови НАБУ, політика-втікача примусово повернуть в Україну. Найімовірніше це відбудеться ще до кінця цього року.
Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію,
– наголосив Ситник.
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Також антикорупціонер прокоментував ймовірність, що Онищенко з Іспанії може втекти в Німеччину, де має підприємтсва. За словами Ситника, у цій ситуації все буде залежати від "оперативності закордонних колег".
Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють? Український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".
У червні Онищенко хотів балотуватися на виборах в Раду, але ЦВК відмовила йому в реєстрації. Причина – той з 2016 року не проживає в Україні та переховується від слідства.
В Україні політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про кількамільярдні збитки для держави.
Що відомо про "газову схему" Онищенка?
За даними ГПУ, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і мамою Інесою Кадировою створив злочинну організацію. Усі разом вони заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при продажу газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування".
Через схему Онищенка держава зазнала близько 3 мільярдів гривень збитків. До злочинної діяльності могли бути причетні ще 29 осіб.
Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.
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