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      Скандальний Онищенко вже у грудні має повернутися в Україну, – Ситник

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      Онищенко в грудні повинен повернутися в Україну
      Онищенко в грудні повинен повернутися в Україну / Фото з Facebook

      Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України та переховується від слідства, вже у грудні має повернутися. Політика екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.

      Про це сказав Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі 24 каналу.

      Дізначтеся більше: Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача

      "Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визання його політичним біженцем", – сказав Ситник.

      Тому, за словами голови НАБУ, політика-втікача примусово повернуть в Україну. Найімовірніше це відбудеться ще до кінця цього року. 

      Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію,
      – наголосив Ситник.

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      Також антикорупціонер прокоментував ймовірність, що Онищенко з Іспанії може втекти в Німеччину, де має підприємтсва. За словами Ситника, у цій ситуації все буде залежати від "оперативності закордонних колег".

      Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють? Український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".

      У червні Онищенко хотів балотуватися на виборах в Раду, але ЦВК відмовила йому в реєстрації. Причина – той з 2016 року не проживає в Україні та переховується від слідства.

      В Україні політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про кількамільярдні збитки для держави.

      Що відомо про "газову схему" Онищенка?

      За даними ГПУ, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і мамою Інесою Кадировою створив злочинну організацію. Усі разом вони заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при продажу газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування".

      Через схему Онищенка держава зазнала близько 3 мільярдів гривень збитків. До злочинної діяльності могли бути причетні ще 29 осіб.

      Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

      Біографія одіозного політика-бізнесмена: дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Артем Ситник НАБУ Новини України Новини політики Розслідування Олександр Онищенко Судді
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