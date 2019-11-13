Скандальный Онищенко уже в декабре должен вернуться в Украину, – Сытник

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться. Политика должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды.

Об этом сказал Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире 24 канала.

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"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", – сказал Сытник.

Поэтому, по словам главы НАБУ, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца этого года.

Есть определенная ориентировочная дата – это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции,

– подчеркнул Сытник.

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Также антикоррупционер прокомментировал вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

Кто такой Онищенко и в чем его подозревают?Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов".



В июне Онищенко хотел баллотироваться на выборах в Раду, но ЦИК отказала ему в регистрации. Причина – тот с 2016 года не проживает в Украине и скрывается от следствия.



В Украине политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Причем говорится о несколькомиллиардных убытках для государства.

Что известно о "газовой схеме" Онищенко?

По данным ГПУ, в 2013 году Онищенко вместе со своим адвокатом Валерием Постным и мамой Инессой Кадыровой создал преступную организацию. Все вместе они завладели чужим имуществом в особо крупном размере. Говорится о злоупотреблениях при продаже газа, добытого с участием компании "Укргаздобыча".

Из-за схемы Онищенко государство понесло около 3 миллиардов гривен убытков. К преступной деятельности могли быть причастны еще 29 человек.

Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

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