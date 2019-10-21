Скандальний Онищенко опублікував фото з Офісу Президента

Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України та переховується від слідства, опублікував у своїй соцмережі незрозумілу світлину нібито з Офісу Президента.

Фото з'явилось на інстаграм-сторінці Онищенка 20 жовтня, його він так і підписав: "З Офісу Президента".

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Деякі підписники скандального екснардепа вже встили привітати його "із поверненням". Через день сам Онищенко вирішив прояснити ситуацію. Він зазначив, що фото старе – зробив його ще тоді, коли "був у Порошенка".





Хто такий Онищенко?

Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".

Цьогоріч у червні Онищенко заявив про намір балотуватися на виборах в Раду. ЦВК відмовила йому в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає в Україні. Натомість Онищенко свою відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника". Насправді одіозний нардеп переховується від слідства.

В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про кількамільярдні збитки для держави.

Що відомо про "газову схему" Онищенка?