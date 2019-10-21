Скандальный Онищенко опубликовал фото из Офиса Президента

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, опубликовал в своей соцсети непонятную фотографию якобы из Офиса Президента.

Фото появилось на инстаграм-странице Онищенко 20 октября, он так и подписал: "Из Офиса Президента".

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Когда именно экс-регионал там фотографировался – информации нет. Однако некоторые подписчики скандального экс-нардепа уже поздравляют его "с возвращением".





Кто такой Онищенко?

Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов". А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".

В этом году в июне Онищенко заявил о намерении баллотироваться на выборах в Раду. ЦИК отказала ему в регистрации, потому что с 2016 года не проживает в Украине. Между тем Онищенко свое отсутствие объяснил тем, что его делегировали для участия в конных соревнованиях "в статусе всадника". На самом деле одиозный нардеп скрывается от следствия.

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