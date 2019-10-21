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      Скандальный Онищенко опубликовал фото из Офиса Президента

      9 Читати новину українською
      Онищенко показал фото из Офиса Президента
      Онищенко показал фото из Офиса Президента / Фейсбук Александра Онищенко

      Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, опубликовал в своей соцсети непонятную фотографию якобы из Офиса Президента.

      Фото появилось на инстаграм-странице Онищенко 20 октября, он так и подписал: "Из Офиса Президента".

      Важно: Завершено расследование в отношении матери экс-нардепа Онищенко

      Когда именно экс-регионал там фотографировался – информации нет. Однако некоторые подписчики скандального экс-нардепа уже поздравляют его "с возвращением".


      Кто такой Онищенко?

      Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от "Партии регионов". А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".

      В этом году в июне Онищенко заявил о намерении баллотироваться на выборах в Раду. ЦИК отказала ему в регистрации, потому что с 2016 года не проживает в Украине. Между тем Онищенко свое отсутствие объяснил тем, что его делегировали для участия в конных соревнованиях "в статусе всадника". На самом деле одиозный нардеп скрывается от следствия.

      Новость дополняется...

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Сеть Офіс Президента Александр Онищенко Новости политики Новости Украины
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