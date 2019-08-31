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      Завершено расследование в отношении матери экс-нардепа Онищенко

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      Инесса Кадырова
      Инесса Кадырова / Кадр из видео

      НАБУ и САП завершили расследование в отношении одной из участниц "газовой схемы", которую подозревают в хищении денег во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

      О завершении следствия сообщило НАБУ, однако не указало никаких имен. Но из открытых источников известно, что той самой фигуранткой дела является 74-летняя Инесса Кадырова – мать бывшего нардепа-беглеца Александра Онищенко. Последний – подозреваемый в организации "газовой схемы".

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      30 августа подозреваемой и ее защитникам открыли материалы следствия для ознакомления перед тем, как обвинительный акт направят в суд.

      С августа 2016 года Кадырова находилась в международном розыске. А 25 июля 2019 года женщину задержали украинские пограничники в аэропорту "Борисполь".

      Что известно о "газовой схеме" Онищенко?

      По данным Генпрокуратуры, в 2013 году Онищенко вместе со своим адвокатом Валерием Постним и матерью Инессой Кадыровой создали преступную организацию. Все вместе они завладели чужим имуществом в особо крупном размере. Говорится о злоупотреблениях при продаже газа, добытого с участием компании "Укргаздобыча". Через схему Онищенко государство понесло около 3 миллиардов гривен убытков.

      К преступлению могли быть причастны еще 29 человек. Сейчас 3 из них находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них в отношении 11 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.

      Интересно, что против Онищенко открыто еще одно уголовное производство. Так, в Украине его обвиняют в государственной измене.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Газ Коррупция САП НАБУ Расследования Александр Онищенко
      Источник: 24 канал
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