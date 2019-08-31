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      Завершено розслідування щодо матері екс-нардепа Онищенка

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      Інеса Кадирова
      Інеса Кадирова / Кадр з відео

      НАБУ та САП завершили розслідування щодо однієї з учасниць "газової схеми", яку підозрюють у розкраданні грошей під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

      Про завершення слідства повідомило НАБУ, проте не вказало жодних імен. Але з відкритих джерел відомо, що тією самою фігуранткою справи є 74-річна Інеса Кадирова – матір колишнього нардепа-втікача Олександра Онищенка. Останній – підозрюваний в організації "газової схеми".

      Читайте також: Суд заборонив матері скандального Онищенка виїжджати за межі Києва: чому

      30 серпня підозрюваній та її захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед ти, як обвинувальний акт скерують до суду.

      З серпня 2016 рок Кадирова перебувала у міжнародному розшуку. А 25 липня 2019 року жінку затримали українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль".

      Що відомо про "газову схему" Онищенка?

      За даними Генпрокуратури, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і матір’ю Інесою Кадировою створили злочинну організацію. Усі разом вони заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при продажу газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". Через схему Онищенка держава зазнала близько 3 мільярдів гривень збитків.

      До злочину могли бути причетні ще 29 людей. Наразі 3 з них перебувають у розшуку. 15 обвинувальних актів щодо 25 осіб скеровано до суду, із них щодо 11 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

      Цікаво, що проти Онищенка відкрите ще одне кримінальне провадження. Так, в Україні його звинувачують у державній зраді.

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Онищенко НАБУ САП Розслідування Кримінальні новини Газ Корупція
      Джерело: 24 канал
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