Завершено розслідування щодо матері екс-нардепа Онищенка

НАБУ та САП завершили розслідування щодо однієї з учасниць "газової схеми", яку підозрюють у розкраданні грошей під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Про завершення слідства повідомило НАБУ, проте не вказало жодних імен. Але з відкритих джерел відомо, що тією самою фігуранткою справи є 74-річна Інеса Кадирова – матір колишнього нардепа-втікача Олександра Онищенка. Останній – підозрюваний в організації "газової схеми".

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30 серпня підозрюваній та її захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед ти, як обвинувальний акт скерують до суду.

З серпня 2016 рок Кадирова перебувала у міжнародному розшуку. А 25 липня 2019 року жінку затримали українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль".

Що відомо про "газову схему" Онищенка?

За даними Генпрокуратури, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і матір’ю Інесою Кадировою створили злочинну організацію. Усі разом вони заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при продажу газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". Через схему Онищенка держава зазнала близько 3 мільярдів гривень збитків.

До злочину могли бути причетні ще 29 людей. Наразі 3 з них перебувають у розшуку. 15 обвинувальних актів щодо 25 осіб скеровано до суду, із них щодо 11 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Цікаво, що проти Онищенка відкрите ще одне кримінальне провадження. Так, в Україні його звинувачують у державній зраді.