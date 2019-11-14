Знову бреше, – Онищенко обурився заяві Ситника про його екстрадицію в Україну

Колишній нардеп-втікач Олександр Онищенко назвав брехнею заяву голови НАБУ Артема Ситника про те, що його у грудні мають екстрадувати з Іспанії в Україну. Саме там політик переховується від українського слідства.

Ситник в ефірі 24 каналу заявив, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і в частині екстрадиції, і в частині визання його політичним біженцем. Тому ексдепутата примусово повернуть до України. Це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

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Сам Онищенко не забарився з відповіддю і звинуватив голову НАБУ у брехні. Відповідну заяву він опублікував у своєму фейсбуці.

Ситник заявляє, що я програв суди і мене екстрадують незабаром. І знову бреше. У рішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати тільки за згодою Кабінету міністрів Іспанії. Суд щодо екстрадиції був в березні 2017 року. І три роки Кабмін так нічого і не підписав. У підсумку я сам повідомив усім, що я написав заяву, що хочу повернутися в Україну. І суд схвалив і дав мені дозвіл на добровільне повернення,

– написав він.

Окрім того, екснардеп-втікач наголосив, що дійсно може повернутися в Україну, коли сам того захоче.

"І повернуся я в Україну не тоді, коли захочуть цього Ситник та інші балаболи. А в тому випадку, якщо захочу цього я", – підсумував Онищенко.

Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній український політик та депутат від "Партії регіонів".



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