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      Суд арештував в Онищенка пів мільйона євро: ексдепутат-втікач купував за них коня

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      Олександр Онищенко
      Олександр Онищенко / Український репортер

      Антикорупційний суд провів чергове засідання у так званій "газовій справі", в якій обвинувачений колишній нардеп-утікач Олександр Онищенко. Так, під час засідання судді прийняли рішення про арешт коштів політика в Естонії.

      Мовиться про пів мільйона євро. Річ у тім, що Онищенко 20 вересня провів дивну фінансову операцію з переказу зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тисяч євро. Про це інформує пресцентр САП.

      До теми: Скандального Онищенка вже у грудні мають вислати в Україну, – Ситник

      На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонській Республіці та його рахунку в Російській Федерації,
      – мовиться у повідомленні.

      Сам Онищенко вже встиг пояснити, для чого здійснював переказ коштів. Так, він каже, що купував коня.

      Так сталося, що останні три роки я купую і продаю коней, вирощую, їжджу на них. У вересня я купив коня в естонської компанії. Переказав гроші зі свого рахунку на рахунок естонської компанії. А в жовтні я його вже продав,
      – розповів одіозний політик.

      Що відомо про "газову схему" Онищенка?

      • За даними ГПУ, у 2013 році Онищенко разом зі своїм адвокатом Валерієм Постним і мамою Інесою Кадировою створив злочинну організацію.
      • За версією слідства, разом із поплічником і мамою Онищенко заволодів чужим майном в особливо великому розмірі. Мовиться про зловживання при реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування".
      • Через схему Онищенка державі були завдані збитки на суму близько 3 мільярдів гривень. До злочинної діяльності могли бути причетні ще 29 осіб.
      • Цікаво, що проти Онищенка відкрите ще одне кримінальне провадження. Так, в Україні його звинувачують у державній зраді.

      Хто такий Онищенко?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".

      Цьогоріч у червні Онищенко заявив про намір балотуватися на виборах в Раду. ЦВК відмовила йому в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає в Україні. Натомість Онищенко свою відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника". Насправді одіозний нардеп переховується від слідства.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Гроші Новини політики Новини України Олександр Онищенко Рішення суду
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