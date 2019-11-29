Опальний екснардеп-мільйонер Онищенко зібрався повернутися до України лоукостом: дата

Скандальний колишній нардеп Олександр Онищенко, який перебуває у міжнародному розшуку, зібрався повернутися до України. Зробить він це 13 грудня, аби уникнути примусової видачі Україні.

Онищенко у коментарі виданню Kyiv Post зауважив, що вже час повертатися. Як доказ опальний політик показав квиток на рейс лоукост-авіаперевізника Ryanair. Цікаво, летітиме він з Барселони до Києва економ-класом.

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За словами колишнього народного обранця Сергія Лещенка, цілком імовірно, що Онищенко не повернеться. Доливають олії у вогонь і чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.

Щодо його повернення Лещенко пояснив, що таким чином Онищенко хоче уникнути примусової видачі Україні. Річ у тім, що екснардеп погодився на добровільну екстрадицію та для цього надав іспанському суду детальний план своєї подорожі додому. У межах цього плану він навіть купив квиток на лоукост-рейс Барселона – Київ. Як підкреслює Kyiv Post, купувати квитки на лоукости є доволі невластивим для екснардепа-мільйонера Онищенка.

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Які події передували заяві Онищенка про повернення

Олександр Онищенко мав намір брати участь у виборах до Ради на початку червня 2019 року. Проте ЦВК відмовила йому у реєстрації, оскільки той з 2016 року не проживав в Україні. Політик, зі свого боку, відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника".

Згодом директор НАБУ Артем Ситник у коментарі 24 каналу розповів, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. За словами Ситника, колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

Сам Онищенко слова Ситника назвав брехнею. Також він заявив, що повернеться не тоді, коли цього захоче Ситник і "інші балаболи", а коли він сам захоче.

Ситник заявляє, що я програв суди та мене екстрадують незабаром. І знову бреше. У рішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати тільки за згодою Кабінету міністрів Іспанії. Суд щодо екстрадиції був в березні 2017 року. І три роки Кабмін так нічого і не підписав. У підсумку я сам повідомив усім, що я написав заяву, що хочу повернутися в Україну. І суд схвалив і дав мені дозвіл на добровільне повернення,

– заявив політик.

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