Верховний суд таки зняв кандидатуру Онищенка з парламентських виборів

Судді посеред ночі таки задовольнили апеляційну скаргу ЦВК і зняли з парламентських виборів в окрузі №93 скандального нардепа-втікача.

Так, інформацію про те, що Онищенко нібито на час свого зникнення з України увесь час навчався за кордоном, Шостий апеляційний суд Києва визнав нововиявленою. Своєю чергою, Верховний Суд встановив, що "надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи" привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.

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Тому у своєму рішенні судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду Києва про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати.

Зазначимо, що Верховний суд вже розглядав справу щодо балотування Онищенка і виносив таке ж рішення. Проте 17 липня Апеляційний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача кандидатом у депутати.

Онищенко заявив намір балотуватися до Ради на початку червня 2019 року. ЦВК відмовила в реєстрації, бо той з 2016 року не проживав в Україні. Натомість Онищенко свою відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника".

Хто такий Онищенко і чому він втік з України?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".



В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про кількамільярдні збитки для держави.

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