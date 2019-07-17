Апеляційний суд таки дозволив одіозному Онищенку балотуватися в Раду: текст рішення

Шостий апеляційний суд Києва дозволив Олександру Онищенку брати участь у виборах до Верховної Ради. Суд також зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом у депутати від "Соціалістичної партії України" по 93 мажоритарному виборчому округу.

Однак, це рішення можна оскаржити у Верховному суді. Про позитивне для Онищенка рішення написав на своїй Facebook-сторінці активіст Олександр Бурмашин.

До теми: Яка партія замовила найбільше джинси в українських ЗМІ, – дослідження

Чесно, я не вірив. Але надіслали доказ. Онищенка-тренера поновили в праві обиратись,

– зазначив він.





Рішення суду/ фото з соцмереж

Важливо! Верховний суд вже визнавав правомірною відмову ЦВК у реєстрації Онищенка. При чому розглядав справу політика двічі. Чому? Бо Онищенко надав додаткові докази, які, на його думку, доводять, що він представляв Україну на кінних змаганнях за кордоном.

Що відомо про балотування Онищенка?

Онищенко заявив намір знову балотуватися до Ради на початку червня 2019 року. Проте ЦВК відмовила йому в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає на території України.

Свою відсутність в Україні Онищенко пояснив тим, що в 2016 році його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника" за кордоном.

Хто такий Онищенко і чому він втік з України?

Це – український олігарх-мільярдер, нафтогазовий трейдер; колишній український політик-нардеп від "Партії регіонів". Окрім того, він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".

Його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. За даними НАБУ, нардеп зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через псевдобіржі.



Внаслідок цієї схеми з 2013 по 2016 рік держава зазнала збитків на понад 1,613 мільярда гривень. А збитки, яких зазнало "Укргазвидобування", оцінюють у понад 740 мільйонів гривень.

Хто такий Онищенко: дивіться біографію

У 2016 році Онищенко втік з України та досі перебуває у розшуку. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету та дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності, затримати та арештувати.



Сам Онищенко всі звинувачення відкидає та заявляв, що перебуває в Іспанії. Справа щодо нардепа перебуває в суді.