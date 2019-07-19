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      Прізвища Онищенка немає у бюлетені, і як туди його внести – невідомо, – ЦВК

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      То Олександр Онищенко – кандидат чи ні?
      То Олександр Онищенко – кандидат чи ні? / politinfo.com.ua

      У справі реєстрації чи відмови у реєстрації одіозного Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради все ще не поставили крапку. У ЦВК сподіваються, що це зробить Верховний суд до дня голосування 21 липня. Та як внести прізвище Онищенка до бюлетеня, якщо суд стане на його бік – у Комісії наразі не знають.

      Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу в п'ятницю, 19 липня, у Києві висловила сподівання, що Верховний Суд напередодні дня голосування на виборах до Верховної Ради поставить крапку в питаннях реєстрації окремих кандидатів у народні депутати.

      Дивіться також: Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича

      "У нас є кілька судових справ, одну з них слухатимуть завтра (20 липня – 24 канал) о 10 годині ранку. Після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено", – сказала Сліпачук на брифінгу в п'ятницю в Києві.

      Голова ЦВК уточнила, пише "Інтерфакс", що мовиться про позов Олександра Онищенка, якому Комісія раніше відмовила у реєстрації кандидатом в нардепи. Сліпачук зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені. Тож, залежно від рішення суду, ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

      Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування усіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду. Але зараз я його не маю,
      – сказала Сліпачук.

      Онищенко заявив намір балотуватися до Ради на початку червня 2019 року. ЦВК відмовила в реєстрації, бо той з 2016 року не проживав в Україні. Натомість Онищенко свою відсутність пояснив тим, що його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника".

      Хто такий Онищенко і чому він втік з України? Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна". В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Причому мовиться про кількамільярдні збитки для держави.

      Біографія одіозного політика-бізнесмена: дивіться відео 24 каналу

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 ЦВК Верховний суд України Олександр Онищенко
      Джерело: 24 канал
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