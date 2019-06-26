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      Верховний суд підтримав рішення ЦВК не реєструвати Онищенка

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      ВСУ визнав правомірною відмову ЦВК реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи
      ВСУ визнав правомірною відмову ЦВК реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи / theworldnews.net

      Верховний суд визнав правомірною відмову Центрвиборчкому реєструвати кандидата у народні депутати Олександра Онищенка, який виїхав з України у 2016 році.

      Рішення аргументували недотриманням вимоги закону про проживання в Україні, йдеться в офіційному повідомленні суду.

      У ВСУ пояснили: згідно з законодавством, кандидат у народні депутати повинен проживати на території України протягом останніх п’яти років – разовий виїзд закордон у приватних справах не повинен перевищувати 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

      Читайте також: Чому Олександра Онищенка називають скандальним? Топ-факти про нардепа втікача

      Про намір балотуватись у народні депутати Онищенко заявив на початку червня. ЦВК розглянула подані ним документи і відмовила в реєстрації. Тоді Онищенко подав на ЦВК до суду і виграв позов – феміда постановила, що Онищенко, який втік з України і кілька років жив за її межами, нібито, насправді "представляв Україну на кінних змаганнях".

      Однак Верховний суд відкинув ці аргументи.

      "Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з’ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на якій позивач брав у них участь", – пояснюють у повідомленні. 

      Суд дійшов висновку, що доводи позивача про порушення вимог під час вирішення питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, тому констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

      Що відомо про втечу Онищенка з України? Він утік із України у 2016 році та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

      За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ ДП "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", завдавши державі збитків у понад 1,613 мільярда гривень. За даними слідства, він є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів гривень. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

       

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      Теги: Новини України Верховний суд України ЦВК Парламентські вибори 2019 Новини політики Олександр Онищенко
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