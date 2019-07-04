Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича

Центральна виборча комісія вирішує, кого допускати до участі в виборах, а кого – ні. Наприклад, вона може відмовити в реєстрації особі, яка втратила громадянство чи була визнана недієздатною. Але таке рішення – не остаточне, адже його можна оскаржити в суді. Що і зробив Олександр Онищенко.

НЕчесть тижня

ЦВК відмовила йому через те, що Онищенко не проживав в Україні протягом п'яти років, як цього вимагає закон.

Важливо! Суд арештував майже 24 мільйони гривень з фірми скандального Онищенка

Олександр Онищенко покинув країну ще у 2016 році через розслідування в кількох кримінальних справах. За версією НАБУ, через газові оборудки депутата держава втратила понад 1,5 мільярда гривень.



Олександр Онищенко

У 2018 році "Слідство.Інфо" опублікувало фільм-розслідування "Клуб книголюбів", у якому в Онищенко грає одну з найважливіших ролей. Журналісти-розслідувачі переконані, що саме за посередництва Олександра Онищенка соратники Петра Порошенка домовлялися про купівлю посад і голосів для ухвалення вигідних для БПП рішень.

Дивіться повний випуск розслідування програми "Слідство.Інфо" про Олександра Онищенка:

Ще в липні 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. А в серпні того ж року НАБУ оголосило його в розшук. Стверджували, що він переховується у Великобританії.

Що відомо про втечу Онищенка з України? Втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку. Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.



За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ ДП "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", завдавши державі збитків у понад 1,613 мільярда гривень.



За даними слідства, він є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів гривень. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

Після відмови Центральної виборчої комісії, нардеп-втікач пояснив, що кілька років перебував за кордоном, бо як вершник представляв Україну на кінних змаганнях. І як підтвердження надав лист від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

Що треба знати про Олександра Онищенка: дивіться відео

Судді Апеляційного адмінсуду Чаку, Файдюк та Літвіна не побачили нічого підозрілого у документі і визнали відмову в реєстрації Онищенка незаконною. Та зобов'язали ЦВК зареєструвати його кандидатом в депутати від "Соціалістичної партії".



Віталій Файдюк



Наталія Літвіна

І це при тому, що в листі організації не було жодної інформації про найменування змагань, місця чи дати їх проведення, не те що ролі Онищенка у цих змаганнях. На щастя, на це звернув увагу Верховний Суд, який минулого тижня скасував рішення Апеляційного суду. І визнав, що Онищенко не має права балотуватись в депутати.

Премію "Не честь" тижня отримує суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Євген Чаку, який головував у справі.



"Не честь" тижня Євген Чаку

Честь тижня

Премію "Честь тижня" ми вирішили вручити судді, який проявив співчуття та турботу про потерпілих у жахливій пожежі.

У червні 2016 року неподалік Василькова загорілась нафтобаза ТОВ "Побутрембудматеріали". Пожежа тривала 12 днів та загрожувала життю людей з кількох населених пунктів, адже зовсім поруч був розташований військовий склад боєприпасів.

Відео пожежі на нафтобазі під Києвом:

Найгіршого розвитку подій вдалося уникнути лише внаслідок самовідданої роботи пожежників. До гасіння залучили майже 100 осіб, з них 6 загинули і ще 16 травмувались.

Урядова комісія пізніше встановила, що пожежа на нафтобазі сталась через порушення містобудівного законодавства, правил технічної, пожежної та екологічної безпеки. Простіше кажучи, база була в аварійному стані.

Справу про моральну компенсацію постраждалим пожежникам розглядав суддя Обухівського районного суду Максим Кравченко.



Максим Кравченко

Пожежники в суді стверджували, що винні в пожежі саме власники бази. Оскільки резервуари на нафтобазі стояли надто близько один від одного – вогонь міг легко поширюватись. В результаті відбувся вибух і пожежників розкидало в різні боки.

Чоловіки довгий час лікувалися від опіків, отримали статус людей з інвалідністю різних груп. Від держави їм виплатили всього 70 тисяч гривень кожному.

Відповідачі ж своєї вини у стражданнях пожежників та їх сімей не бачили. Поки їх ніхто не притягнув до кримінальної відповідальність, не бачили потреби компенсувати втрати.

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Але суддя Кравченко вирішив по іншому. На його думку, власники бази мали самостійно без звернення судових рішень запропонувати допомогу у будь-якому вигляді. Трьом позивачам суд стягнув по 15 мільйонів гривень, ще трьом – по 10, іншим п'ятьом – по п'ять мільйонів гривень.

Дивіться фото жахливої пожежі на нафтобазі під Києвом:

Визначаючи розмір компенсації суддя врахував глибину страждань кожного з потерпілих, їхній сімейний і соціальний стан, наявність у них утриманців та годувальників. Один із пожежників не лише обгорів сам, а й втратив єдиного сина, також пожежника.

Премію "Честь тижня" за ретельне вивчення справи та захист потерпілих отримує суддя Обухівського районного суду Максим Кравченко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.