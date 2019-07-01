Масштабна пожежа в зоні ООС призвела до детонації снарядів – підозрюють диверсію:фото, відео

У неділю, 30 червня, військові Операції об'єднаних сил у Приазов'ї ліквідували масштабну пожежу. Під час пожежі здетонували снаряди, які залишилися після обстрілу ворога. На локалізацію пожежі бійці витратили приблизно 8–10 годин. Командування не виключає варіант диверсії або умисного підпалу.

Пожежа спалахнула неподалік населених пунктів Широкино і Бердянськ Волноваського району Донецької області. Все почалося із займання сухої трави. Пожежу почали гасити місцеві жителі села Бердянське ще вранці 30 червня, аби уберегти свої домівки та посіви, повідомили у прес-центрі ООС.

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Щоб погасити таку масштабну пожежу військовим і рятувальникам ДСНС знадобилося більше восьми годин. Пожежа загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського,

– повідомив керівник військово-цивільної адміністрації регіону Олег Прилипко.

Пожежа швидко розгорілася та небезпечно наблизилася до позицій українських захисників. Особливо небезпечно стало тоді, коли почали детонувати нерозірвані снаряди, які залишилися після обстрілів окупаційними військами РФ.

Військовослужбовець із позивним "Сержант" розповів, що боротися із займанням довелося власними силами використовуючи практично все, що було під руками: гілля, лопати.



Українські захисники самотужки боролися із пожежею / Джерело прес-служба ООС

Він також наголосив, що масштаб пожежі сильно ускладнила посушлива погода та сильний вітер, який сприяв швидкому її поширенню.



Масштабна пожежа знищила зелені насадження на великій території / Джерело прес-служба ООС

Більше фото: як боролися українські захисники з пожежею у Приазов'ї

Дивіться відео про те, якою була пожежа в зоні ООС: