Онищенко балотуватиметься у нардепи: ЦВК оскаржила рішення суду

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення суду, згідно з яким ЦВК зобов'язана зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Скандальний Онищенко заявив про намір балотуватися у нардепи на початку червня. ЦВК 15 червня розглянула подані ним документи і – відмовила в реєстрації. Тоді Онищенко подав на ЦВК до суду. Феміда стала на бік екс-депутата. Суд своє рішення пояснив тим, що Онищенко, який втік з України і п'ять років жив за її межами, нібито насправді "представляв Україну на кінних змаганнях".

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"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права. Також Комісія вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи", – зазначили у ЦВК.

Що відомо про втечу Онищенка з України?

Він утік із України у 2016 році та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету. Водночас український парламент дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.



За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму у понад 1,613 мільярда гривень. Слідство переконує, що він є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів гривень. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.



Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії та всі звинувачення у свій бік відкидає. Тим часом, справу Онищенка було скеровано до суду, перші засідання були призначеними на червень 2019 року.

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