Экс-нардепа Онищенко будут судить заочно: что известно
Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно. То есть самого обвиняемого на слушаниях не будет.
О таком решении сообщили в твиттере общественной организации "Центр противодействия коррупции".
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Следующее заседание запланировано на 4 мая. Такая задержка для того, чтобы направить повестку Онищенко в Германию, где он сейчас находится под стражей, и пройти связанную с этим процедуру,
– говорится в сообщении.
В организации сообщают, что адвокаты не хотели заочного рассмотрения. Потому Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в Высший антикоррупционный суд.
Важно! В декабре суд в Германии взял под стражу бывшего нардепа Александра Онищенко. Речь идет о деле относительно его экстрадиции по требованию Национального антикоррупционного бюро Украины.
Почему Украина разыскивает бывшего нардепа Онищенко
- Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен.
- В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Но он к тому времени уже находился за пределами Украины. По разным данным, в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.
- В июле 2018 года НАБУ сообщила о завершении досудебного расследования относительно Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
- Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину.