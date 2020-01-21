Экс-нардепа Онищенко будут судить заочно: что известно

Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно. То есть самого обвиняемого на слушаниях не будет.

О таком решении сообщили в твиттере общественной организации "Центр противодействия коррупции".

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Следующее заседание запланировано на 4 мая. Такая задержка для того, чтобы направить повестку Онищенко в Германию, где он сейчас находится под стражей, и пройти связанную с этим процедуру,

– говорится в сообщении.

В организации сообщают, что адвокаты не хотели заочного рассмотрения. Потому Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в Высший антикоррупционный суд.

Важно! В декабре суд в Германии взял под стражу бывшего нардепа Александра Онищенко. Речь идет о деле относительно его экстрадиции по требованию Национального антикоррупционного бюро Украины.

Тим часом хороші новини з Антикорсуду: #справаОнищенка слухатимуть заочно, бо екснардеп-втікач перебуває під вартою в Німеччині — ЦПК (@zer0corruption_) 21 януари 2020 г.

Таким чином, підготовчі засідання закінчилися, справу слухатимуть по суті. Щоправда, наступне засідання аж 4 травня, бо повістку Онищенку надсилатимуть до Німеччини — ЦПК (@zer0corruption_) 21 януари 2020 г.

Почему Украина разыскивает бывшего нардепа Онищенко