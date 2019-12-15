Немецкий суд арестовал экс-депутата Онищенко: детали

Суд в Германии взял под стражу бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Речь идет о деле о его экстрадиции по требованию Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале.

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По его словам, Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

Почему Украина разыскивает экс-нардепа Онищенко

Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен.

В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он на то время уже находился за пределами Украины. По разным данным Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.

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В июле 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и относительно экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.

3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург.