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      Німецький суд арештував ексдепутата Онищенка: деталі

      99 Читать новость на русском
      Олександр Онищенко / 112.ua

      Суд в Німеччині взяв під варту колишнього народного депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Мовиться про справу щодо його екстрадиції на вимогу Національного антикорупційного бюро України.

      Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

      До слова: Екстрадиція Онищенка: коли нардеп-втікач може повернутися в Україну

      За його словами, Онищенка взяли під варту терміном на два місяці без права внесення застави.

      Чому Україна розшукує екснардепа Онищенка

      Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 мільярда гривень.

      У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Утім, він на той час уже перебував за межами України. За різними даними Онищенко перебував у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.

      Цікаво: Одіозного Онищенка затримали в Німеччині: факти про олігарха-втікача

      У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".

      Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

      3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Онищенко НАБУ Ігор Мосійчук
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