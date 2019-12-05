Екстрадиція Онищенка: коли нардеп-втікач може повернутися в Україну

Колишнього депутата Олександра Онищенка, якого напередодні затримали у Німеччині, можуть екстрадувати до України впродовж 1-2 місяців.

Проте процес може й затягнутися. Про це повідомив "Громадському" керівник відділу САП Роман Симків.

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Прокурор наголосив: можливо, для рішення суду, який дасть дозвіл на екстрадицію, потрібно буде й більше часу. Все залежатиме від позиції, яку займе Онищенко та його захист.

Екстрадиція – процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для цього між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

Симків також зазначив, що Онищенко може погодитися на спрощену екстрадицію, тобто погодитися на повернення в Україну. Тоді процедура не займе багато часу. Крім цього, чимало залежить й від правоохоронних та судових органів Німеччини.

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В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Йдеться про кількамільярдні збитки для держави.

До слова, одіозний екснардеп неодноразово заявляв про намір добровільно повернутися в Україну. Адвокат Олег Іщенко підтвердив, що його підзахисний може повернутися та захищати себе у кримінальній справі.

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Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 мільярда гривень.

У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Утім, він на той час уже перебував за межами України. За різними даними Онищенко перебував у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.

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У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".

Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург. Німецький суд має ухвалити рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну і визначити запобіжний захід на період розгляду цього питання. Поки екснардеп перебуватиме під вартою.

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