Экстрадиция Онищенко: когда нардеп-беглец может вернуться в Украину

Бывшего депутата Александра Онищенко, которого накануне задержали в Германии, могут экстрадировать в Украину в течение 1-2 месяцев.

Однако процесс может и затянуться. Об этом сообщил "Громадському" руководитель отдела САП Роман Симкив.

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Прокурор подчеркнул: возможно, для решения суда, который даст разрешение на экстрадицию, нужно будет и больше времени. Все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его защита.

Экстрадиция – процесс выдачи преступника или подозреваемого другому государству. Для этого между государствами должен быть активный договор. Некоторые страны не выдают на экстрадицию своих граждан.

Симкив также отметил, что Онищенко может согласиться на упрощенную экстрадицию, то есть согласиться на возвращение в Украину. Тогда процедура не займет много времени. Кроме этого, многое зависит и от правоохранительных и судебных органов Германии.

Кто такой Александр Онищенко?Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший народный депутат восьмого созыва – группа "Воля народа".



В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Речь идет о миллиардных убытках для государства.

К слову, одиозный экс-нардеп неоднократно заявлял о намерении добровольно вернуться в Украину. Адвокат Олег Ищенко подтвердил, что его подзащитный может вернуться и защищать себя в уголовном деле.

Почему Украина разыскивает экс-нардепа

Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен.

В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он к тому времени уже находился за пределами Украины. По разным данным Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.

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В июле 2018 года НАБУ сообщила о завершении досудебного расследования относительно Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.

3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург. Немецкий суд должен принять решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину и определить меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Пока экс-нардеп находиться под стражей.

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