Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп

Можлива екстрадиція до України колишнього нардепа Олександра Онищенка може стати неприємним сюрпризом для деяких наших політиків.

У чому підозрюють Онищенка і проти кого він може дати свідчення, – в матеріалі 24 каналу.

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Що загрожує Онищенку?

За словами політолога Андрія Вігірінського, у справі Онищенка вже є вироки відносно інших учасників організованої злочинної групи з розкрадання державних грошей. На ці факти слідство опиратиметься.

Якщо Онищенка видадуть Україні, то у справі про несплату податків суд обиратиме йому запобіжний захід – утримання під вартою з правом виходу під заставу. Хоча застава може бути космічною. НАБУ наполягатиме на арешті, оскільки Онищенко переховувався і має можливість проживати за кордоном,

– зазначає Андрій Вігірінський.

На думку засновника експертної організації StateWatch Олександра Лємєнова, якщо Онищенка екстрадують до України, то цілком реально, що він предстане перед судом.



Чи вдасться Ситнику і Холодницькому довести провину Онищенка? / Фото НАБУ

Водночас політолог Тарас Загородній переконаний, що Онищенку нічого не загрожує. Як розповів 24 каналу експерт, за законом фіскальна служба має право відтерміновувати платежі компаніям.

Єдине, що можуть пред’явити Онищенку, – порушення процедури узгодження знижок на газ для його фірм. Не було експертизи юридичного управління. Тому обвинувачення проти Онищенка можуть нічим не закінчитися. Хіба що умовний термін. В Онищенка буде купа адвокатів, які завалять слідчих паперами і розвалять справу,

– переконаний Тарас Загородній.

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Онищенко проти Порошенка

Не менш цікавими можуть бут свідчення Онищенка проти п’ятого президента Порошенка. Після своєї втечі ексдепутат заявив, що робив аудіозаписи за допомогою вмонтованого в наручний годинник пристрою розмов президента Петра Порошенка, на яких тодішній глава держави начебто дає вказівки депутатам, як голосувати за закони. Онищенко стверджував, що через нього адміністрація президента здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. За його словами, такі записи він вів кілька років роботи з командою Порошенка. Президент Петро Порошенко, стверджува Онищенко, контролює усі держкомпанії, відмиває гроші через приватні компанії, а потім використовує кошти з політичною метою.

"Я підготувався, зберіг купу листувань за кілька років роботи з командою Порошенко, віддав телефон на експертизу, яка підтвердила свою справжність цих листувань", – заявив тоді Онищенко.



Кримінальні провадження проти Порошенка в цифрах / Інфографіка 24 каналу

На переконання Лємєнова, цілком імовірно, що Онищенко володіє кейсами відносно Порошенка, які пов’язані з корупцією.

Кейси, які розслідує Державне бюро розслідувань проти Порошенка, мало перспективні. А от свідчення Онищенка можуть стати підставою для притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Всієї фабули ми не знаємо. Він оприлюднював тільки те, що йому вигідно,

– зауважує Лємєнов.

При цьому Тарас Загородній вважає, що Порошенку нічого не загрожує. З ним не згодний Андрій Вігірінський. На його думку, при розслідуванні справи Онищенка виникне питання про компроміс. Угода зі слідством може бути досягнута, якщо він компенсує завдані державі збитки. Аргументом для суду також можуть стати викривальні свідчення щодо інших злочинів. Можуть спрацювати докази тотальної корупції політиків в Україні, які Онищенко не оприлюднював. Якщо вони в нього, звичайно, є.

Якщо в Онищенка є інформація про схеми, де задіяні компанії, афільовані з Порошенком, це одна справа. Якщо аудіозаписи, то вони здобуті незаконним шляхом. Але якщо їхня достовірність буде встановлено експертизою, то це, в першу чергу, публічна додаткова дискредитація Порошенка,

– зазначає Вігірінський.

Олександр Онищенко – не просто підозрюваний у корупції, але цінний свідок у багатьох схемах з державними грошами і підкупом політиків і чиновників. Утім, поки під великим питанням, чи німецька влада погодиться видати Україні Онищенка. По-друге, чи свідчитиме він проти колишніх високопосадовців. Особливо, якщо зрозуміє, що зможе уникнути реального покарання.

Хто такий Онищенко і чому Україна його розшукує?

Олександр Онищенко – український олігарх, нафтогазовий трейдер, колишній народний депутат восьмого скликання – група "Воля народу".

Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Утім, він на той час уже перебував за межами України. За різними даними Онищенко перебував у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.

У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".



Онищенко продавав сам собі газ за заниженими цінами / Фото 24 каналу

Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург. Німецький суд має ухвалити рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну і визначити запобіжний захід на період розгляду цього питання. Поки екснардеп перебуватиме під вартою.

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