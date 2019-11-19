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      Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України

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      Державне бюро розслідувань готує підозру Порошенку через порушення Конституції / 24 канал

      Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України та народному депутату Петру Порошенку. Про причини і наслідки кримінального провадження, – в матеріалі 24 каналу.

      Що інкримінують Петру Порошенку?

      Порошенка підозрюють у:

      • кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 3 статті 109 ККУ: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади з боку представника влади. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
      • кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 2 статті 364 ККУ: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає позбавленням волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, а також штраф від 480 тисяч гривень до 960 тисяч гривень.

      Порошенко суд
      Порошенка підозрюють у порушенні Конституції / Фото соцмереж

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      Також слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

      Які протиправні дії міг вчинити Порошенко?

      За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, Петро Порошенко вийшов за межі своїх повноважень при призначенні двох суддів Вищої ради правосуддя. Як пояснює експерт, було судове рішення, яке забороняло президенту призначати суддів Вищої ради правосуддя. Була конкурсна комісія для відбору і призначення суддів.

      "Порошенко, ігноруючи рішення суду та порядок призначення суддів своїм указом змінив порядок відбору кандидатів і самостійно призначає двох суддів. Без проведення конкурсу. Причому зробив це в період, коли розумів, що не виграє президентські вибори", – зауважує Андрій Вігірінський.

      вища рада правосудддя
      Порошенко неправомірно призначив суддів Вищої Ради правосуддя / Фото ВРП

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      Іншими словами, говорить експерт, це – узурпація влади. привласнення повноважень, які не передбачені законом. Порошенко втрутився в діяльність судової гілки влади.

      Що загрожує Порошенку?

      Як зазначає Вігірінський, досудовому розслідуванню треба встановити просту і одночасно складну річ: мотив Порошенка. За його словами, статті 109 і 364 не передбачають можливості обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Бо у складі злочину немає фінансової складової.

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      Крім того, наближеним людям з оточення Порошенка повідомлено про підозру в різних кримінальних провадженнях. Тобто оточення п’ятого президента, так би мовити, криміногенне. Паралельно Порошенко переоформлює право власності на свої активи на членів сім’ї та інших осіб. Це свідчить про те, що Порошенко намагається уникнути негативних наслідків для себе.

      Порошенко створив несприятливе тло для себе, яке може змусити суддю обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, – наголошує Андрій Вігірінський.

      "Порошенко понад двадцять разів не з’являвся для дачі показів у справах, де він проходить як свідок. Фактично уникає співпраці з органами досудового розслідування. Має контроль і вплив на ЗМІ та через наближених до себе людей може формувати негативний фон у суспільстві. Внаслідок чого впливати на органи досудового розслідування", – вважає Андрій Вігірінський.

      порошенко
      Порошенку нічого не загрожує? / Фото Getty

      Водночас, на переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, Порошенку нічого не загрожує. Поки ніхто з попередніх українських президентів не постраждав.

      "Порошенко, вочевидь, пояснив суддям: "Я вас призначаю, щоб у важку хвилину ви знайшли юридичні аргументи для того, щоб довести нікчемність звинувачення проти мене. Інакше постраждаєте ви". Важко довести, що Порошенко брав участь у формуванні Вищої ради правосуддя. Судді не стануть давати свідчення проти самих себе. Немає судової перспективи", – вважає Віктор Небоженко.

      Вігірінський додає: щоб довести факт зловживання владою, потрібно з’ясувати, які конкретні рішення приймалися, хто здійснював їх підготовку. Може бути наукова експертиза, допит свідків. Зокрема, членів конкурсної комісії.

      "Якщо це свідчитиме, що Порошенко вийшов за межі своїх повноважень із конкретною метою – повалення державного устрою в сфері розподілу повноважень між гілками влади, це серйозно. Бо підриває конституційний лад. Загроза диктатури", – підкреслює Вігірінський.

      "Політичне переслідування" і "російський" слід у справі Порошенка

      У пресслужбі Петра Порошенка заявили, що проєкт підозри п'ятому президенту є "російським замовленням". А мета таких дій:

      – заподіяння шкоди репутації п'ятого президента,

      – спроба перешкодити Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада).

      Як говорить Андрій Вігірінський, якщо зважати, що Порошенко був президентом, а тепер нардеп, то будь-яке кримінальне провадження можна назвати політичним переслідуванням. Але політичне переслідування здійснюється за ідеологічним принципом. Сенсу переслідування Порошенка немає. Виборча кампанія завершилася.

      Порошенко
      Що скажете про розслідування проти Порошенка? / Колаж 24 каналу 

      Віктор Небоженко зауважує: щодо "російського" сліду Порошенко не правий. Путін завжди використовував корупцію як спосіб управління України.

      "Порошенко, не соромлячись, п'ять років працював із кумом Путіна – Медведчуком. Навіщо Путіну знищувати Порошенка, який допомагав йому п'ять років контролювати Україну? Путіну потрібен свіженький Порошенко, щоб він виступав у парламенті", – наголошує Віктор Небоженко.

      Також, на його переконання, масових виступів прихильників Порошенка на його захист не буде. Електорат Порошенко лежить. Там криза.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Петро Порошенко Вища рада правосуддя Державне бюро розслідувань Роман Труба Володимир Путін
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